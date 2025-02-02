Сретение Господне: что это за праздник и в чем его смысл

«Сретение» означает «встреча». Этот день посвящен событию, описанному в Евангелии от Луки – о том, как святые Иосиф и Дева Мария, согласно древнему обычаю, через 40 дней после рождения своего первенца принесли младенца Иисуса в храм, чтобы посвятить Богу. Здесь и произошла встреча маленького Иисуса с праведным старцем Симеоном, который после этого получил прозвище Богоприимец.

Симеон был благочестивым человеком, который получил от Святого Духа предсказание, что он не умрет до встречи с Сыном Божьим. По преданию, в возрасте 300 лет старец увидел Иисуса и понял, что пророчество исполнилось.

Взяв Иисуса на руки, он произнес свою знаменитую молитву: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо увидели очи мои спасение Твое».

Также в храме была пророчица Анна, которая славила Бога и рассказывала об Иисусе как о Мессии.

Сретение Господне символизирует встречу человечества, ожидавшего прихода Мессии в этот мир, с Богом, а праведный Симеон олицетворяет все человечество,

Приметы на Сретение: какой будет весна?

По приметам этого дня судят, какой будет весна, а в народе праздник называют просто – Сретение и считают его днем, когда зима встречается с летом:

если на Сретение оттепель – весна будет теплой;

идет снег – весна будет дождливой и длинной;

метель 2 февраля – к поздней и холодной весне, снег пошел – будет хороший урожай пшеницы;

разгулялся сильный ветер – будет урожай фруктов, а если погода спокойная – уродится лен.

В народе есть поговорка о погоде в этот день: «На Сретение солнце – на лето, зима – на мороз». Но зима все равно постепенно идет на убыль, а весна, наоборот – набирает силу.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 февраля церковь, как и в любой другой день, порицает ругань, злость, ложь, лень, зависть, жадность, отчаяние. Не следует отказывать в помощи, обижать кого-либо, мстить.

В народе на Сретение есть ряд строгих запретов. И по народным приметам сегодня нельзя:

отправляться в дорогу;

рубить деревья;

убирать в доме и рукодельничать.

По народным поверьям, если нарушить последний запрет, то в дом может попасть молния. В церкви подобных запретов нет, но считается, что в праздник нужно найти время для молитвы.

Что можно делать сегодня

В православный праздник сегодня верующие идут в храм – там проходят праздничные службы, освящают свечи и воду. В молитвах ко Всевышнему и Деве Марии просят семейного благополучия, здоровья, исцеления больных.

Освящение свечей на Сретение – старейшая традиция. Перед началом литургии совершается особый «Чин благословения свещъ»: над свечами произносят молитву, окропляют их святой водой и раздают верующим. Такую свечу зажигают дома каждый раз во время молитвы.

Также на Сретение освящают воду – в народе ее считают целебной.

В старину в народе также был обычай набирать в полночь на Сретенье воду из трех колодцев. Ее давали пить больным людям, окропляли скот и купали в ней маленьких детей – верили, что эта вода имеет чудодейственные свойства.