У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новоюліанський календар, внаслідок чого свята з фіксованою датою перемістились на 13 днів вперед. Цей новий календар більш точний та збігатися з тим, за яким живе світське суспільство. Однак в іншій церкві – Український Православній Церкві, продовжують дотримуються юліанського календаря (старого стилю).

Яке церковне свято в Україні за новим стилем

Православні 19 січня (1 лютого за старим календарем) вшановують пам’ять Макарія Великого, Єгипетського. Цей святий відомий як автор численних духовних бесід і молитов. У цей день також згадують українських святих: преподобного Макарія Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, та преподобного Лаврентія Чернігівського.

Макарій Великий народився у Єгипті в IV столітті. Його благочестиві батьки виховали сина у християнській вірі. Він рано одружився, але швидко овдовів, а згодом померли і його батьки. Макарій вирішив присвятити своє життя служінню Богу.

Він оселився у пустелі, де навчався у досвідчених старців-пустельників. Багато років Макарій був учнем преподобного Антонія Великого. Після смерті Антонія Макарію передали його посох, разом із яким, за переказами, перейшла частина духовної сили.

Через свої духовні подвиги Макарія називали “юнаком старцем” — у 30 років він був мудрим ченцем і зразком смирення. Одного разу, побачивши злодія, який намагався викрасти його майно, Макарій допоміг навантажити речі і сказав: “Ми нічого не принесли в цей світ і нічого не заберемо з нього”.

У 40 років Макарій став священиком і очолив ченців у Скитській пустелі. Він мав дар зцілення і чудотворення, одного разу навіть воскресив мертвого. За часів імператора Валента Макарія заслали на острів до язичників, де він зцілив дочку жерця, після чого місцеві жителі прийняли християнство.

Святий Макарій помер у монастирі, який сам збудував. Він залишив понад 50 бесід, 7 настанов і 2 послання.

Яке церковне свято 19 січня за старим стилем

За юліанським календарем цього дня відзначають Хрещення Господнє. Раніше ми детально розповідали, яке свято припадає на цю дату та яких дій слід уникати.

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Народне свято 19 січня

У народі 19 січня відзначають Макарів день, який також називають Макар-весновказівник, вважаючи, що яким буде день, такою буде і весна.

Прикмети на 19 січня

Цього дня люди намагалися передбачити весну за погодними прикметами:

Сонячний день і капіж — весна буде ранньою;

Заметіль — на Масляну також засніжить;

Зіркове небо — зима буде тривалою;

Мороз — літо буде теплим і сонячним.

Чого не можна робити сьогодні

У це церковне свято не можна:

Злитися, бажати зла та мстити;

Відмовляти у допомозі;

Лаятися, лихословити, засуджувати чи пліткувати.

Народні прикмети також забороняють:

Займатися важкою фізичною працею;

Стригтися, щоб не відрізати удачу;

Одягати чорний одяг, щоб уникнути суму і печалі.

Кажуть, що важку роботу цього дня краще відкласти: “Як пахав на Макара, так і весь рік доведеться”.

Що можна робити 19 січня

Цього дня звертаються до святого Макарія Великого з молитвами про зцілення хворих та допомогу в сімейних справах. Макарів день вважається сприятливим для лікування зубів. Також заведено ходити в гості та збиратися родинами. У ніч на Макарія сняться віщі сни, які не варто нікому розповідати.

Хто святкує іменини 19 січня

Сьогодні свої іменини відзначають за новим церковним календарем: Макар, Петро, Антон, Микола, Федір, Марк, Арсеній, Юхим.

За старим стилем іменини святкують: Тетяна, Уляна, Христина, Іван, Ян.