Прогноз погоди в Одесі на 2 лютого
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, вдень перейде у південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 4-6°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 2 лютого
По Одеській області в неділю хмарно з проясненнями. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу з дощем.
Вітер північно-західний, вдень південно-західний 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 3-8°С тепла.
На автомобільних дорогах області вдень під час опадів видимість 1-2 км.
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