Прогноз погоди в Одесі на 2 лютого

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень перейде у південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 4-6°С тепла.

Читайте також: В Одесі на новому меморіалі буде дзвонити дзвін за загиблими героями

Прогноз погоди в Одеській області на 2 лютого

По Одеській області в неділю хмарно з проясненнями. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу з дощем.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 3-8°С тепла.

На автомобільних дорогах області вдень під час опадів видимість 1-2 км.

Вибір редакції: Чи можна знайти взимку гриби у Троїцькому лісі і як їх готувати?

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою