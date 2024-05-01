День, коли Юда зрадив Христа: у православних 1 травня – Велике середа

Сьогодні середа, 1 травня 2024 року, і у християн східного обряду триває Страсний тиждень. І сьогодні – Велика середа. А ще це день пам’яті святого пророка Єремії – одного з чотирьох великих пророків Старого Завіту та священномученика Макарія, митрополита Київського.
День, коли треба сповідатися
1 травня за новим і старим календарем – Велика середа Страсного тижня. Цього дня згадують, як Юда зрадив Христа за 30 срібняків, і грішницю, яка омила ноги Ісуса. У церкві востаннє читають молитву з поклонами під час літургії – потім вони скасовуються до свята Трійці. Також у цей день прийнято йти до церкви сповідатись.
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«Пророк, що плаче»: чим відомий святий Єремія
«Пророк, що плаче» – так іноді називають давньоєврейського пророка Єремію, який жив на 600 років раніше Різдва Христового.
Єремія народився у VI столітті до Різдва Христового, поблизу Єрусалиму. Його батько був священиком, і хлопчик вирішив піти його стопами. У 15 років Єремії було видіння – Господь попросив його зректися мирського і зробив пророком.
Єремія пророкував 23 роки і передбачив падіння Єрусалима, війни та рабство за відступ від віри.
І всі пророцтва Єремії справдилися: цар Навуходоносор увійшов до Єрусалиму і зруйнував його, а населення взяв у полон. Єремії дозволили піти, і він залишився на руїнах міста. Іудеї, що залишилися, вирішили втекти до Єгипту, разом з ними пішов і пророк. Там Єремія своєю молитвою убивав крокодилів – за це його дуже шанували. Але потім пророк передбачив напад вавилонського царя і знищення юдеїв – за це Єремію вбили, а його передбачення виповнилося того ж року.
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У кого іменини 1 травня
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Юхим, Єремей, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.
Народні прикмети на 1 травня
У народному календарі 1 травня – свято Єремей Запрягальник чи Запашник. За прикметами дня судять, якими будуть літо та врожай:
- з ранку на небі немає хмар – до спекотного літа;
- день ясний – урожай буде хорошим;
- ввечері роса – завтра буде безхмарно;
- погана погода в цей день – буде сувора зима;
- а ще цього дня спостерігають за мурахами – якщо вони неспокійні, червень буде дощовим.
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Що можна робити 1 травня
- У святого Єремії просять захисту від злих людей, а також допомоги у польових та городніх роботах.
- Народні прикмети радять 1 травня садити розсаду та сіяти – вважається, що все посаджене дасть гарний урожай.
- Добре зробити генеральне прибирання у будинку.
Що не можна робити 1 травня
- Не можна позичати нічого – як гроші, так і речі.
- Заборонено сваритися з рідними.
- Не варто лихословити і лінуватися.
- У церкві цього дня не проводять вінчання та таїнство хрещення – лише урочисті служби.