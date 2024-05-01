День, коли Юда зрадив Христа: у православних 1 травня – Велике середа

День, коли треба сповідатися

1 травня за новим і старим календарем – Велика середа Страсного тижня. Цього дня згадують, як Юда зрадив Христа за 30 срібняків, і грішницю, яка омила ноги Ісуса. У церкві востаннє читають молитву з поклонами під час літургії – потім вони скасовуються до свята Трійці. Також у цей день прийнято йти до церкви сповідатись.

«Пророк, що плаче»: чим відомий святий Єремія

«Пророк, що плаче» – так іноді називають давньоєврейського пророка Єремію, який жив на 600 років раніше Різдва Христового.

Єремія народився у VI столітті до Різдва Христового, поблизу Єрусалиму. Його батько був священиком, і хлопчик вирішив піти його стопами. У 15 років Єремії було видіння – Господь попросив його зректися мирського і зробив пророком.

Єремія пророкував 23 роки і передбачив падіння Єрусалима, війни та рабство за відступ від віри.

І всі пророцтва Єремії справдилися: цар Навуходоносор увійшов до Єрусалиму і зруйнував його, а населення взяв у полон. Єремії дозволили піти, і він залишився на руїнах міста. Іудеї, що залишилися, вирішили втекти до Єгипту, разом з ними пішов і пророк. Там Єремія своєю молитвою убивав крокодилів – за це його дуже шанували. Але потім пророк передбачив напад вавилонського царя і знищення юдеїв – за це Єремію вбили, а його передбачення виповнилося того ж року.

Ви також можете дізнатися: Що відзначають православні 30 квітня: Великий вівторок та церковне свято

У кого іменини 1 травня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Юхим, Єремей, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

Народні прикмети на 1 травня

У народному календарі 1 травня – свято Єремей Запрягальник чи Запашник. За прикметами дня судять, якими будуть літо та врожай:

з ранку на небі немає хмар – до спекотного літа;

день ясний – урожай буде хорошим;

ввечері роса – завтра буде безхмарно;

погана погода в цей день – буде сувора зима;

а ще цього дня спостерігають за мурахами – якщо вони неспокійні, червень буде дощовим.

Що можна робити 1 травня

У святого Єремії просять захисту від злих людей, а також допомоги у польових та городніх роботах.

Народні прикмети радять 1 травня садити розсаду та сіяти – вважається, що все посаджене дасть гарний урожай.

Добре зробити генеральне прибирання у будинку.

Що не можна робити 1 травня