29 квітня – початок Страсного тижня: чим примітний Великий понеділок

Страсний тиждень, або Страсна седмиця – це тиждень перед Великоднем, один з найважливіших у церковному році. Його вважають сьомим тижнем Великого посту, але насправді це особливий період, коли православні згадують про останні події земного життя та страждання Христа.

Коли Страсний тиждень у 2024 році

Дати Страсного тижня залежать від Великодня. Цього року Воскресіння Христове православні віруючі відзначатимуть 5 травня, і Страсний тиждень, відповідно, триватиме з 29 квітня по 4 травня.

Також варто зазначити, що дати Страсного тижня однакові як для старого, так і для нового церковного календаря, оскільки вони плаваючі і залежать від Великодня.

Кожен день Страсного тижня має свій сенс і називається Великим. У цей період у церкві не відзначають дні святих, не проводять вінчання та таїнство хрещення – відбуваються лише урочисті служби та підготовка до Великодня.

Що роблять у Великий понеділок

І сьогодні, у Великий понеділок, у храмах згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого продали в рабство його ж брати. Йосип став прообразом страждаючого Спасителя.

На службі читають євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці – символ душі, яка не розкаялася.

Також у понеділок починають звершувати Чин мироваріння – виготовляють особливу освячену ароматичну олію (миро), яку застосовують для помазання після хрещення.

Що не можна робити в дні Страсного тижня

На Страсному тижні існує низка суворих заборон. В цей час не можна: