День, когда Иуда предал Христа: у православных 1 мая – Великая среда

Сегодня среда, 1 мая 2024 года, и у христиан восточного обряда продолжается Страстная неделя. И сегодня – Великая среда. А еще это день памяти святого пророка Иеремии – одного из четырех великих пророков Ветхого Завета а также священномученика Макария, митрополита Киевского.
День, когда надо исповедаться
1 мая по новому и старому календарю – Великая среда Страстной недели. В этот день вспоминают, как Иуда предал Христа за 30 сребреников, и грешницу, которая омыла ноги Иисуса. В церкви в последний раз читают молитву с поклонами во время литургии – затем они отменяются до праздника Троицы. Также в этот день принято идти в церковь исповедоваться.
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«Плачущий пророк»: чем известен святой Иеремия
«Плачущий пророк» – так иногда называют древнееврейского пророка Иеремию, который жил на 600 лет раньше Рождества Христова.
Иеремия родился в VI веке до Рождества Христова, вблизи Иерусалима. Его отец был священником, и мальчик решил пойти по его стопам. В 15 лет Иеремии было видение – Господь попросил его отречься от мирского и сделал пророком.
Иеремия пророчествовал 23 года и предсказал падение Иерусалима, войны и рабство за отступление от веры.
И все пророчества Иеремии сбылись: царь Навуходоносор вошел в Иерусалим и разрушил его, а население взял в плен. Иеремии разрешили уйти, и он остался на развалинах города. Оставшиеся иудеи решили бежать в Египет, вместе с ними ушел и пророк. Там Иеремия своей молитвой умерщвлял крокодилов – за это его сильно почитали. Но потом пророк предсказал нападение вавилонского царя и уничтожение иудеев – за это Иеремию убили, а его предсказание исполнилось в том же году.
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У кого именины 1 мая
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
Народные приметы на 1 мая
В народном календаре 1 мая – праздник Еремей Запрягальник или Запашник. По приметам дня судят, какими будут лето и урожай:
- с утра на небе нет облаков – к жаркому лету;
- день ясный – урожай будет хороший;
- вечером роса – завтра будет безоблачно;
- плохая погода в этот день – будет суровая зима;
- а еще в этот день наблюдают за муравьями – если они беспокойные, июнь будет дождливым.
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Что можно делать 1 мая
- У святого Иеремии просят защиты от злых людей, а также помощи в полевых и огородных работах.
- Народные приметы советуют 1 мая сажать рассаду и сеять – считается, что все посаженное даст хороший урожай.
- Хорошо сделать генеральную уборку в доме.
Что нельзя делать 1 мая
- Нельзя давать ничего взаймы – как деньги, так и вещи.
- Запрещено ссориться с родными.
- Не стоит злословить и лениться.
- В церкви в этот день не проводят венчание и таинство крещения – только торжественные службы.