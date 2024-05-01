День, когда Иуда предал Христа: у православных 1 мая – Великая среда

День, когда надо исповедаться

1 мая по новому и старому календарю – Великая среда Страстной недели. В этот день вспоминают, как Иуда предал Христа за 30 сребреников, и грешницу, которая омыла ноги Иисуса. В церкви в последний раз читают молитву с поклонами во время литургии – затем они отменяются до праздника Троицы. Также в этот день принято идти в церковь исповедоваться.

«Плачущий пророк»: чем известен святой Иеремия

«Плачущий пророк» – так иногда называют древнееврейского пророка Иеремию, который жил на 600 лет раньше Рождества Христова.

Иеремия родился в VI веке до Рождества Христова, вблизи Иерусалима. Его отец был священником, и мальчик решил пойти по его стопам. В 15 лет Иеремии было видение – Господь попросил его отречься от мирского и сделал пророком.

Иеремия пророчествовал 23 года и предсказал падение Иерусалима, войны и рабство за отступление от веры.

И все пророчества Иеремии сбылись: царь Навуходоносор вошел в Иерусалим и разрушил его, а население взял в плен. Иеремии разрешили уйти, и он остался на развалинах города. Оставшиеся иудеи решили бежать в Египет, вместе с ними ушел и пророк. Там Иеремия своей молитвой умерщвлял крокодилов – за это его сильно почитали. Но потом пророк предсказал нападение вавилонского царя и уничтожение иудеев – за это Иеремию убили, а его предсказание исполнилось в том же году.

Вы также можете узнать: Что отмечают православные 30 апреля: Великий вторник и церковный праздник

У кого именины 1 мая

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

Народные приметы на 1 мая

В народном календаре 1 мая – праздник Еремей Запрягальник или Запашник. По приметам дня судят, какими будут лето и урожай:

с утра на небе нет облаков – к жаркому лету;

день ясный – урожай будет хороший;

вечером роса – завтра будет безоблачно;

плохая погода в этот день – будет суровая зима;

а еще в этот день наблюдают за муравьями – если они беспокойные, июнь будет дождливым.

Что можно делать 1 мая

У святого Иеремии просят защиты от злых людей, а также помощи в полевых и огородных работах.

Народные приметы советуют 1 мая сажать рассаду и сеять – считается, что все посаженное даст хороший урожай.

Хорошо сделать генеральную уборку в доме.

Что нельзя делать 1 мая