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Що відзначають православні 30 квітня: Великий вівторок та інші церковні свята

Що відзначають православні 30 квітня: Великий вівторок та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 30 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

30 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

30 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять апостола Якова Заведеїва, атакож відзначають Великий вівторок – другий день Страсного тижня.

Що таке Великий вівторок

Другого дня Страсної седмиці згадують, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, а також його притчі про Страшний суд і кінець світу, десять дів, таланти і данину кесарю.

Хто такий апостол Яків Заведеїв

Апостол Яків Заведеїв, відомий своєю відданістю та служінням, вшановується у цей день. Він був частиною невеликої групи учнів, які мали честь бути найближчими до Ісуса Христа. Зростаючи в родині рибалок на берегах Галілейського моря, Яків разом зі своїм братом Іваном, також відомим як Іван Богослов, стали ключовими фігурами у ранній християнській церкві. Вони були свідками та учасниками багатьох значущих моментів у житті Ісуса, включаючи Його чудеса та навчання. Життя Якова обірвалося трагічно, коли за наказом царя Ірода йому було відтято голову, але його спадщина живе і досі.

Народні прикмети 30 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: зоряна і тепла ніч — літо буде врожайним;
  • вранці погода вкаже, яким буде літо;
  • вдень йде теплий дощ — до великого урожаю зерна;
  • зірки ховаються за хмарами — чекайте на дощ.

Що не можна робити 30 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

  • заплітати коси, бо вплетете в них нещастя;
  • робити ремонт;
  • спізнюватися і лінуватися.

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