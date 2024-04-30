Що відзначають православні 30 квітня: Великий вівторок та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 30 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
30 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
30 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять апостола Якова Заведеїва, атакож відзначають Великий вівторок – другий день Страсного тижня.
Що таке Великий вівторок
Другого дня Страсної седмиці згадують, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, а також його притчі про Страшний суд і кінець світу, десять дів, таланти і данину кесарю.
Хто такий апостол Яків Заведеїв
Апостол Яків Заведеїв, відомий своєю відданістю та служінням, вшановується у цей день. Він був частиною невеликої групи учнів, які мали честь бути найближчими до Ісуса Христа. Зростаючи в родині рибалок на берегах Галілейського моря, Яків разом зі своїм братом Іваном, також відомим як Іван Богослов, стали ключовими фігурами у ранній християнській церкві. Вони були свідками та учасниками багатьох значущих моментів у житті Ісуса, включаючи Його чудеса та навчання. Життя Якова обірвалося трагічно, коли за наказом царя Ірода йому було відтято голову, але його спадщина живе і досі.
Народні прикмети 30 квітня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: зоряна і тепла ніч — літо буде врожайним;
- вранці погода вкаже, яким буде літо;
- вдень йде теплий дощ — до великого урожаю зерна;
- зірки ховаються за хмарами — чекайте на дощ.
Що не можна робити 30 квітня
Сьогодні не можна робити таке:
- заплітати коси, бо вплетете в них нещастя;
- робити ремонт;
- спізнюватися і лінуватися.
Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями