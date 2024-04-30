Що відзначають православні 30 квітня: Великий вівторок та інші церковні свята

30 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

30 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять апостола Якова Заведеїва, атакож відзначають Великий вівторок – другий день Страсного тижня.

Що таке Великий вівторок

Другого дня Страсної седмиці згадують, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, а також його притчі про Страшний суд і кінець світу, десять дів, таланти і данину кесарю.

Хто такий апостол Яків Заведеїв

Апостол Яків Заведеїв, відомий своєю відданістю та служінням, вшановується у цей день. Він був частиною невеликої групи учнів, які мали честь бути найближчими до Ісуса Христа. Зростаючи в родині рибалок на берегах Галілейського моря, Яків разом зі своїм братом Іваном, також відомим як Іван Богослов, стали ключовими фігурами у ранній християнській церкві. Вони були свідками та учасниками багатьох значущих моментів у житті Ісуса, включаючи Його чудеса та навчання. Життя Якова обірвалося трагічно, коли за наказом царя Ірода йому було відтято голову, але його спадщина живе і досі.

Народні прикмети 30 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: зоряна і тепла ніч — літо буде врожайним;

вранці погода вкаже, яким буде літо;

вдень йде теплий дощ — до великого урожаю зерна;

зірки ховаються за хмарами — чекайте на дощ.

Що не можна робити 30 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

заплітати коси, бо вплетете в них нещастя;

робити ремонт;

спізнюватися і лінуватися.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями