На Одещині дівчата вчаться на трактористок: що відбувається на селі під час війни

Кукурудза – на попкорн, амарант – для дитячого харчування

– Найкраще вродили озимі сорти пшениці київської селекції «Подолянка», «Софія Київська», «Богдана», «Горлиця», озимий ячмінь «Луран». Цими зерновими, озимими ріпаком та горохом ми вже засіяли свої лани, отримали гарні сходи та підживили, — розповів заступник голови «Гранату» Дмитро Іваненко.

Ще вирощують насіння кукурудзи «Монсанто», кукурудзу для виготовлення попкорну, амаранту для дитячого харчування та висадили експериментальне п’ятигектарне рисове поле. Для зрошування цих культур придбали дощувальну систему.

Зібравши непоганий врожай, фермери вивчають ринок, щоб вигідніше реалізувати вирощене. Адже, крім господарських потреб, розрахунку з пайовиками, аграрії допомагають ЗСУ – за період війни переказали на потребу армійців близько чотирьох мільйонів гривень.

Більше тридцяти працівників трудиться у цьому господарстві, але є дефіцит механізаторів.

Маєш встигати, коли у розпорядженні є два трактори

Уродженець села Велика Боярка тракторист товариства «Новатор» (керівник Михайло Паровик) Ананьївської міськради Андрій Зеленко змалечку цікавився технікою. Після здобуття професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» у 2008-му влаштувався у це господарство, де, крім рільництва, займаються і тваринництвом – розводять велику рогату худобу південної м’ясної породи.

Зараз тракторист угноює поля добривом та дискує ґрунт, готуючи ниву під весняну посівну. Ще раніше працював на заготівлі силосу.

У розпорядженні Андрія – два трактори «Джон Дір». На потужнішому вправляється з польовими роботами, а меншим роздає елітній худобі сіно та силос.

Свої два гектари, отримані у спадок від бабусі, він обробляє сам: сіє пшеницю і ячмінь, щоб було чим годувати власну живність, та соняшник, який перебиває на смачну олію.

Землю вчаться обробляти дівчата

П’ять дівчат – Вікторія Буртова, Карина Чаора, Ганна Нагорняк, Людмила Рябоконь та Ольга Бондаренко – навчаються на трактористок в Ісаївському професійному аграрному ліцеї, що на Березівщині.

Директор закладу Сергій Ісаєнко розповів, що потреба у людях цієї професії постійно зростає. Ще до війни знайти надійного тракториста чи механізатора було важко, а зараз тим паче. Адже нині багато вихователів та колишніх випускників воюють.

Майбутні механізаторки пояснюють свій вибір тим, що їм до вподоби опановувати техніку. Ще й час непростий: хлопців мобілізували, тож немає кому сіяти та жнивувати. Тому дівчата замінять чоловіків, будуть обробляти рідну землю і ростити хліб.

Читайте також: