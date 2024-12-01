День боротьби зі СНІДом, День Антарктиди: свята та історичні події 1 грудня

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Щороку 1 грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом, запроваджений ВООЗ у 1988 році. Метою цього дня є поширення інформації про ВІЛ та СНІД, надання підтримки хворим та вшанування пам’яті загиблих від цієї недуги. Символом солідарності стала червона стрічка, що уособлює надію на майбутнє без СНІДу. На 2023 рік понад 38 мільйонів осіб живуть із ВІЛ, багато з них отримують антиретровірусну терапію, яка дає змогу вести повноцінне життя.

Міжнародний день невролога

Цього дня медична спільнота святкує Міжнародний день невролога. Це свято фахівців, які досліджують, діагностують та лікують захворювання нервової системи, як центральної (головний і спинний мозок), так і периферичної.

День працівників прокуратури

У цей день Україна вшановує працівників прокуратури. Свято встановлене президентським указом № 1190/2000 від 2 листопада 2000 року. Вибір дати пов’язаний із ухваленням у 1991 році Закону України “Про прокуратуру”, що визначив сучасну структуру та завдання цього важливого правоохоронного органу.

День Антарктиди

1 грудня відзначають День Антарктиди – свято, присвячене найсуворішому континенту планети. Дата приурочена до підписання Договору про Антарктиду 1959 року (чинного з 1961 року) – першої багатосторонньої угоди про збереження миру та захист природи цього регіону.

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Національний день підтримки жінок

Також цей день присвячений підтримці жінок в Україні. Національний день підтримки жінок має на меті привернути увагу до важливості жіночого внеску в суспільний розвиток та необхідності забезпечення рівних можливостей.

День в’язнів за мир

Ще одна важлива дата – День в’язнів за мир, коли згадують тих, хто через свої переконання відмовився від участі у військових діях. Ці люди – пацифісти та відмовники совісті – часто зазнавали утисків через свої погляди.

Народилися 1 грудня

1918 – Платон Майборода, український композитор, автор пісень та музики до фільмів;

1930 – Роман Федорів, український письменник, лауреат Шевченківської премії;

1937 – Андрій Содомора, український літератор, науковець, перекладач класичних мов.

Визначні події 1 грудня

1783 – перший політ людини на водневій повітряній кулі (Париж, Жак Шарль);

1822 – музичний дебют 11-річного Ференца Ліста у Відні;

1835 – публікація першої збірки казок Г.К. Андерсена;

1863 – заборона гри з м’ячем у руках у футболі (Англія);

1891 – винайдення баскетболу Джеймсом Нейсмітом;

1913 – впровадження конвеєрного виробництва на заводах Форда;

1918 – утворення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців;

1955 – початок руху проти расової сегрегації у США (протест Рози Паркс);

1990 – з’єднання британської та французької частин тунелю під Ла-Маншем;

1991 – проведення Всеукраїнського референдуму за незалежність (понад 90% підтримки);

1991 – відкриття австрійського генконсульства в Києві;

1994 – перший гол Андрія Шевченка за “Динамо” (Київ);

2012 – оприлюднення Української хартії вільної людини;

2013 – масові протести в Києві після розгону Євромайдану, початок Революції гідності.

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