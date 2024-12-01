День борьбы со СПИДом, День Антарктиды: праздники и исторические события 1 декабря

Какой сегодня день, что празднуют в Украине и мире 1 декабря 2024 года. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире этого дня.
Всемирный день борьбы со СПИДом
Ежегодно 1 декабря мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, учреждённый ВОЗ в 1988 году. Цель этого дня – распространение информации о ВИЧ и СПИДе, оказание поддержки больным и почтение памяти погибших от этой болезни. Символом солидарности стала красная лента, олицетворяющая надежду на будущее без СПИДа. На 2023 год более 38 миллионов человек живут с ВИЧ, многие из них получают антиретровирусную терапию, которая позволяет вести полноценную жизнь.
Международный день невролога
В этот день медицинское сообщество отмечает Международный день невролога. Это праздник специалистов, которые исследуют, диагностируют и лечат заболевания нервной системы, как центральной (головной и спинной мозг), так и периферической.
День работников прокуратуры
В этот день Украина чествует работников прокуратуры. Праздник установлен президентским указом № 1190/2000 от 2 ноября 2000 года. Выбор даты связан с принятием в 1991 году Закона Украины «О прокуратуре», который определил современную структуру и задачи этого важного правоохранительного органа.
День Антарктиды
1 декабря отмечают День Антарктиды – праздник, посвящённый самому суровому континенту планеты. Дата приурочена к подписанию Договора об Антарктиде 1959 года (действующего с 1961 года) – первого многостороннего соглашения о сохранении мира и защите природы этого региона.
Читайте также: Антарктида немного похожа на Одессу: одессит показал впечатляющие фото из экспедиции в Антарктиду
Национальный день поддержки женщин
Также этот день посвящён поддержке женщин в Украине. Национальный день поддержки женщин направлен на привлечение внимания к важности женского вклада в общественное развитие и необходимости обеспечения равных возможностей.
День заключённых за мир
Ещё одна важная дата – День заключённых за мир, когда вспоминают тех, кто из-за своих убеждений отказался от участия в военных действиях. Эти люди – пацифисты и отказники совести – часто подвергались притеснениям из-за своих взглядов.
Родились 1 декабря
- 1918 – Платон Майборода, украинский композитор, автор песен и музыки к фильмам;
- 1930 – Роман Фёдоров, украинский писатель, лауреат Шевченковской премии;
- 1937 – Андрей Содомора, украинский литератор, учёный, переводчик классических языков.
Знаменательные события 1 декабря
- 1783 – первый полёт человека на водородном воздушном шаре (Париж, Жак Шарль);
- 1822 – музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа в Вене;
- 1835 – публикация первого сборника сказок Г.К. Андерсена;
- 1863 – запрет игры с мячом в руках в футболе (Англия);
- 1891 – изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом;
- 1913 – внедрение конвейерного производства на заводах Форда;
- 1918 – образование Королевства сербов, хорватов и словенцев;
- 1955 – начало движения против расовой сегрегации в США (протест Розы Паркс);
- 1990 – соединение британской и французской частей туннеля под Ла-Маншем;
- 1991 – проведение Всеукраинского референдума за независимость (более 90% поддержки);
- 1991 – открытие австрийского генконсульства в Киеве;
- 1994 – первый гол Андрея Шевченко за «Динамо» (Киев);
- 2012 – обнародование Украинской хартии свободного человека;
- 2013 – массовые протесты в Киеве после разгона Евромайдана, начало Революции достоинства.
Читайте также: