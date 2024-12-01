День борьбы со СПИДом, День Антарктиды: праздники и исторические события 1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, учреждённый ВОЗ в 1988 году. Цель этого дня – распространение информации о ВИЧ и СПИДе, оказание поддержки больным и почтение памяти погибших от этой болезни. Символом солидарности стала красная лента, олицетворяющая надежду на будущее без СПИДа. На 2023 год более 38 миллионов человек живут с ВИЧ, многие из них получают антиретровирусную терапию, которая позволяет вести полноценную жизнь.

Международный день невролога

В этот день медицинское сообщество отмечает Международный день невролога. Это праздник специалистов, которые исследуют, диагностируют и лечат заболевания нервной системы, как центральной (головной и спинной мозг), так и периферической.

День работников прокуратуры

В этот день Украина чествует работников прокуратуры. Праздник установлен президентским указом № 1190/2000 от 2 ноября 2000 года. Выбор даты связан с принятием в 1991 году Закона Украины «О прокуратуре», который определил современную структуру и задачи этого важного правоохранительного органа.

День Антарктиды

1 декабря отмечают День Антарктиды – праздник, посвящённый самому суровому континенту планеты. Дата приурочена к подписанию Договора об Антарктиде 1959 года (действующего с 1961 года) – первого многостороннего соглашения о сохранении мира и защите природы этого региона.

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Национальный день поддержки женщин

Также этот день посвящён поддержке женщин в Украине. Национальный день поддержки женщин направлен на привлечение внимания к важности женского вклада в общественное развитие и необходимости обеспечения равных возможностей.

День заключённых за мир

Ещё одна важная дата – День заключённых за мир, когда вспоминают тех, кто из-за своих убеждений отказался от участия в военных действиях. Эти люди – пацифисты и отказники совести – часто подвергались притеснениям из-за своих взглядов.

Родились 1 декабря

1918 – Платон Майборода, украинский композитор, автор песен и музыки к фильмам;

1930 – Роман Фёдоров, украинский писатель, лауреат Шевченковской премии;

1937 – Андрей Содомора, украинский литератор, учёный, переводчик классических языков.

Знаменательные события 1 декабря

1783 – первый полёт человека на водородном воздушном шаре (Париж, Жак Шарль);

1822 – музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа в Вене;

1835 – публикация первого сборника сказок Г.К. Андерсена;

1863 – запрет игры с мячом в руках в футболе (Англия);

1891 – изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом;

1913 – внедрение конвейерного производства на заводах Форда;

1918 – образование Королевства сербов, хорватов и словенцев;

1955 – начало движения против расовой сегрегации в США (протест Розы Паркс);

1990 – соединение британской и французской частей туннеля под Ла-Маншем;

1991 – проведение Всеукраинского референдума за независимость (более 90% поддержки);

1991 – открытие австрийского генконсульства в Киеве;

1994 – первый гол Андрея Шевченко за «Динамо» (Киев);

2012 – обнародование Украинской хартии свободного человека;

2013 – массовые протесты в Киеве после разгона Евромайдана, начало Революции достоинства.

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