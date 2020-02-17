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Новости Одессы и Одесской области

Антарктида трохи схожа на Одесу: одесит показав вражаючі фото з експедиції до Антарктиди

Антарктида трохи схожа на Одесу: одесит показав вражаючі фото з експедиції до Антарктиди

Антарктида схожа на Одесу своїм різноманіттям.

Про це повідомляє науковець з Одеси Андрій Зотов у Facebook.

– Антарктида трохи схожа на Одесу в сенсі дисонансу між стереотипними уявленнями і реальністю. Особливо в плані кольорів. Влітку вона не обмежується сотнею відтінків білого, блакитного та бурого. Є ще повна гама зеленого мохових банок і розлитий по снігу малиновий джем цвітіння, що створюють водорості. Коротше кажучи – Антарктида не здатна розчарувати. Колись і про Одесу так будуть казати). Я сподіваюсь, – пише Андрій.

До допису науковець додав дивовижні фото природи Антарктиди.

Температура повітря у Антарктиді сягає 7 градусів тепла.
Температура повітря у Антарктиді сягає 7 градусів тепла.
Температура повітря у Антарктиді сягає 7 градусів тепла.
Температура повітря у Антарктиді сягає 7 градусів тепла.

 

червоний сніг

У коментарях Андрій Зотов пояснив, що червоний колір снігу спричинений цвітінням водоростей, які у ньому містяться.

Також на питання багатьох читачів: “А де ж пінгвіни?”, науковець додав і фото миловидних тварин:

пінгвіни, Антарктида

За словами Андрія, пінгвінів у Антарктиді дуже багато.

Фото: Андрій Зотов

 

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