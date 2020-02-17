Антарктида трохи схожа на Одесу: одесит показав вражаючі фото з експедиції до Антарктиди

Антарктида схожа на Одесу своїм різноманіттям.
Про це повідомляє науковець з Одеси Андрій Зотов у Facebook.
– Антарктида трохи схожа на Одесу в сенсі дисонансу між стереотипними уявленнями і реальністю. Особливо в плані кольорів. Влітку вона не обмежується сотнею відтінків білого, блакитного та бурого. Є ще повна гама зеленого мохових банок і розлитий по снігу малиновий джем цвітіння, що створюють водорості. Коротше кажучи – Антарктида не здатна розчарувати. Колись і про Одесу так будуть казати). Я сподіваюсь, – пише Андрій.
До допису науковець додав дивовижні фото природи Антарктиди.
Також на питання багатьох читачів: “А де ж пінгвіни?”, науковець додав і фото миловидних тварин:
Фото: Андрій Зотов
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