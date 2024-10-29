День боротьби з інсультом та день догляду та підтримки: що ще святкують 29 жовтня

Всесвітній день боротьби з інсультом

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про причини, симптоми та профілактику інсульту. Основна мета – запобігти серцево-судинним захворюванням шляхом популяризації здорового способу життя та своєчасних обстежень. Медичні заклади й освітні установи проводять лекції, семінари та безкоштовні огляди, щоб допомогти людям вчасно виявити можливі ризики.

Міжнародний день догляду та підтримки

Привернення уваги до важливості догляду та підтримки людей, які цього потребують, зокрема літніх, хворих та людей з обмеженими можливостями. У цей день соціальні працівники, медики та волонтери часто обговорюють покращення умов допомоги та захисту прав підопічних. Різноманітні заходи сприяють розвитку нових підходів у догляді та залученню спільноти до участі у підтримці нужденних.

День відлюдника

Цей день присвячений людям, які обирають самотній спосіб життя або час від часу потребують відокремлення від соціуму. Він нагадує про важливість особистого простору та можливість знайти гармонію на самоті. Дехто розглядає цей день як можливість побути наодинці з собою, перезарядитися і подолати стреси, які накопичуються у повсякденному житті.

Всесвітній день псоріазу

Присвячений підвищенню обізнаності про псоріаз, хронічне автоімунне захворювання, що впливає на шкіру та загальне самопочуття. Мета цього дня – привернути увагу до проблем, з якими стикаються люди з псоріазом, і забезпечити підтримку у суспільстві. Медичні установи та організації проводять інформаційні кампанії для боротьби зі стереотипами та покращення розуміння цього захворювання.

День працівників служби позавідомчої охорони МВС

День, присвячений людям, які забезпечують безпеку об’єктів, що знаходяться під державною охороною. Це професійне свято визнає роль працівників позавідомчої охорони, які працюють над захистом державної і приватної власності. Зазвичай цього дня відбувається нагородження співробітників, які особливо відзначилися у своїй службі, а також обговорюються важливі аспекти охоронної діяльності.

Іменини 29 жовтня

Які сьогодні іменини: Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Микола, Павло, Пилип, Анастасія, Ганна, Марія.

Хто з відомих людей народився 29 жовтня

1961 рік: український актор Олексій Горбунов;

1972 рік: український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор Родіон Лука;

1981 рік: український футболіст та тренер Руслан Ротань.

Пам’ятні дати 29 жовтня

312 рік: Костянтин Великий входить до Риму після перемоги в битві біля Мульвійського мосту;

437 рік— Валентиніан III, імператор Західної Римської імперії, одружується на Ліцинії Євдоксії, доньці свого двоюрідного брата Феодосія II, імператора Східної Римської імперії в Константинополі, об’єднавши дві гілки дому Феодосія;

1658 рік: Друга Північна війна: військово-морські сили Нідерландської республіки перемагають у битві зі шведами;

1863 рік: вісімнадцять країн зустрічаються в Женеві та погоджуються створити Міжнародний Червоний Хрест;

1914 рік: перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;

1923 рік: Туреччина стає республікою після розпаду Османської імперії;

1929 рік: Нью-Йоркська фондова біржа зазнала краху, який буде називатися крахом 29 року або “Чорним вівторком”;

1964 рік: найбільша крадіжка коштовностей.

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