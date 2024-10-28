29 жовтня одеситів запрошують на безкоштовне медичне обстеження: адреси та умови

Відвідувачам пропонують пройти основні перевірки, такі як вимірювання артеріального тиску, частоти пульсу, рівня глюкози в крові, а також електрокардіограму (ЕКГ). При необхідності пацієнтам нададуть направлення на додаткові лабораторні аналізи та консультації вузькопрофільних спеціалістів.

Згідно з інформацією міської ради, обстеження буде доступне в Центрах первинної медико-санітарної допомоги, у сімейних лікарів, а також у консультативно-діагностичних відділеннях за адресами, вказаними нижче.

Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення

вул. Болгарська, 38:

2-й поверх, кабінет кардіолога № 229, з 8:00 до 14:00;

5-й поверх, кабінет терапевта № 507, з 8:00 до 12:00;

2-й поверх, кабінет ЕКГ № 227, з 8:00 до 15:00;

вул. Івана та Юрія Лип, 1:

1-й поверх, кабінет кардіолога №12, з 14:00 до 20:00;

1-й поверх, кабінет ЕКГ № 6а, з 11:00 до 15:30;

вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2: 3-й поверх, кабінет кардіолога № 323, з 8:00 до 14:00;

вул. Старопортофранківська, 67 (жіноча консультація):

1-й поверх, кабінет терапевта, з 8:00 до 11:00;

1-й поверх, кабінет ЕКГ № 6, з 9:00 до 13:00;

пров. Павла Кравцова (жіноча консультація): 1-й поверх, кабінет терапевта, з 8:30 до 14:00.

Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38:

3-й поверх, кабінет терапевта № 62, з 10:00 до 13:00;

1-й поверх, кабінет ЕКГ № 16, з 10:00 до 13:00.

Міська лікарня № 8

Фонтанська дорога, 110: 2-й поверх, кабінет ЕКГ і кардіолога № 203, з 9.00 до 13.00.

Міська клінічна лікарня № 10

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а:

2-й поверх поліклінічного відділення, кабінет терапевта № 4, з 8:00 до 12:00 та з 12:00 до 16:00;

2-й поверх поліклінічного відділення, кабінет кардіолога № 2, з 8:00 до 14:00;

2-й поверх діагностичного відділення, кабінет ЕКГ № 6, з 9:00 до 13:00.

Міська клінічна лікарня № 11

вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г:

2-й поверх, консультативно-діагностичний центр, кабінет кардіолога №27, з 12:00 до 15:00;

1-й поверх, консультативно-діагностичний центр, кабінет ЕКГ № 1, з 9:00 до 14:00;

3-й поверх, консультативно-діагностичний центр, кабінет терапевта № 33, з 9:00 до 13:00.

Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а:

2-й поверх, кабінет ЕКГ №205, з 8:00 до 13:00;

3-й поверх, кабінет терапевта № 302, з 9:00 до 13:00.

Консультативно-діагностичний центр № 20

вул. Левітана, 62:

3-й поверх, кабінет кардіологів: № 331 — з 8:00 до 13:45;

3-й поверх, кабінет кардіологів: № 335 — з 8:00 до 13:00;

3-й поверх, кабінет ЕКГ № 334, з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00.

Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Академіка Заболотного, 32а, огляди сімейними лікарями:

1-й поверх, каб. № 10, з 8:00 до 14:00;

2-й поверх, каб. № 12а — з 8:00 до 14:00; каб. № 12б — з 14:00 до 17:00;

2-й поверх, кабінет ЕКГ № 18, з 8:00 до 17:00;

2-й поверх, кабінети кардіологів: № 19, 20, з 14:00 до 19:00;

вул. Кримська, 66: 1-й поверх, каб. № 14, з 9:00 до 15:00.

Читайте також: