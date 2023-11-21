Де в Одесі та області можна зробити тест на ВІЛ

Зробити швидкий тест, виділивши всього 15 хвилин свого часу, та отримати післятестову консультацію можна в лікувальних закладах, в яких впроваджується проєкт HealthLink «Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні».

В рамках проєкту тест на ВІЛ можна зробити в таких лікувальних закладах Одеси:

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (Сайт АРТ №2 на території Одеської обласної клінічної лікарні): вул. Ак. Заболотного, 26/32.

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (Сайт АРТ №4, туберкульозне відділення): вул. Леонтовича, 9/11;

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Також тестування можна пройти в лікарнях Одеської області:

Роздільнянська центральна районна лікарня: м. Роздільна, вул. Європейська, 1.

Подільська міська лікарня: м. Подільськ, просп. Перемоги, 23.

Лиманська центральна районна лікарня: смт Доброслав, вул. Грубника, 27.

Тиждень тестування на ВІЛ — це привід привернути увагу до проблеми ВІЛ та залучити якомога більше людей до тестування. Завдяки реалізації в Одеському регіоні такого проєкту як HealthLink, послуги з тестування стали більш доступними та якісними. Наша організація впроваджує проєкт в регіоні вже понад 5 років. Пункти тестування працюють на постійній основі. Наші соціальні працівники завжди готові зробити тест та надати консультацію, —

розповіла голова правління громадської організації «Альтернатива» Стелла Сусле