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Де в Одесі та області можна зробити тест на ВІЛ

Де в Одесі та області можна зробити тест на ВІЛ

В Одесі, як і в багатьох містах України, стартував Європейський тиждень тестування на ВІЛ.

Зробити швидкий тест, виділивши всього 15 хвилин свого часу, та отримати післятестову консультацію можна в лікувальних закладах, в яких впроваджується проєкт HealthLink «Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні».

В рамках проєкту тест на ВІЛ можна зробити в таких лікувальних закладах Одеси:

  • Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (Сайт АРТ №2 на території Одеської обласної клінічної лікарні): вул. Ак. Заболотного, 26/32.
  • Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (Сайт АРТ №4, туберкульозне відділення): вул. Леонтовича, 9/11;

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Також тестування можна пройти в лікарнях Одеської області:

  • Роздільнянська центральна районна лікарня: м. Роздільна, вул. Європейська, 1.
  • Подільська міська лікарня: м. Подільськ, просп. Перемоги, 23.
  • Лиманська центральна районна лікарня: смт Доброслав, вул. Грубника, 27.

Тиждень тестування на ВІЛ — це привід привернути увагу до проблеми ВІЛ та залучити якомога більше людей до тестування. Завдяки реалізації в Одеському регіоні такого проєкту як HealthLink, послуги з тестування стали більш доступними та якісними. Наша організація впроваджує проєкт в регіоні вже понад 5 років.

Пункти тестування працюють на постійній основі. Наші соціальні працівники завжди готові зробити тест та надати консультацію, —

розповіла голова правління громадської організації «Альтернатива» Стелла Сусле

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