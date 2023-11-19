Безкоштовне лікування: де можна отримати інформацію

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) – центральний орган виконавчої влади, який, згідно з Програмою медичних гарантій, укладає договори із закладами охорони здоров’я і сплачує їм гроші за надані медичні послуги. Це означає, що для пацієнта ці послуги є безкоштовними.
безкоштовними.
Існує безліч пакетів-переліків медичних послуг із різних захворювань, які можна отримати безкоштовно у лікарнях, які уклали договори з НСЗУ.
При Службі здоров’я працює контакт-центр за номером 16-77, де можна отримати інформацію щодо безкоштовного лікування. Зокрема:
- дізнатися, чи надано пацієнту безкоштовну медичну допомогу;
- з’ясувати, за якими пакетами має договір із НСЗУ найближча лікарня;
- уточнити обсяг безкоштовної медичної допомоги за кожним з пакетів;
- дізнатися, як почати отримувати безкоштовні ліки за електронним рецептом;
- дізнатися, що робити, якщо в лікарні порушують права пацієнтів.
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Оператори контакт-центру надають інформацію з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:45. В інший час спрацьовує автовідповідач, який може дати відповіді на найпоширеніші запитання. Всі дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів є безкоштовними.