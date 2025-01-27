У 2023 році Православна церква України здійснила перехід на новий календарний стиль. Внаслідок цього всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни продовжують дотримуватися попереднього календаря, оскільки збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.

Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем

27 січня православні християни вшановують пам’ять перенесення мощей святителя Іоана Златоуста, архієпископа Константинопольського. Він входить до числа трьох Вселенських святителів і вчителів Церкви.

Святитель Іоан народився в Антіохії у IV столітті. Виховувався матір’ю, рано опанував грамоту та навчався у найкращих філософів і риторів того часу. У 20 років прийняв хрещення, через три роки став церковним читцем, а після смерті матері обрав чернечий шлях.

Спочатку він відмовився від архієрейського сану та усамітнився в пустелі на 4 роки, де написав знамениті богословські праці. Потім два роки провів у печері у повному мовчанні. Через погіршення здоров’я повернувся до Антіохії, де послідовно став дияконом, пресвітером, а згодом – архієпископом Константинополя.

За його керівництва духовенство переживало розквіт. Святитель утримував кілька лікарень і два притулки для паломників власним коштом. Він також уклав чин літургії, який використовується дотепер.

Після численних гонінь помер на засланні в Команах. Через 31 рік імператор Феодосій II розпорядився перенести його мощі до Константинополя – вони виявилися нетлінними. Саме цю подію згадують 27 січня.

Прозвання “Златоуст” отримав за надзвичайний дар проповідництва. Його шанують нарівні з Василем Великим і Григорієм Богословом як Вселенських святителів.

Яке церковне свято 27 січня за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні вшановують пам’ять святої рівноапостольної Ніни.

Народне свято: про що говорять прикмети на 27 січня

У народі цей день називають Златоустів день або Златоустів вогонь. Прикмети такі:

Запітніли вікна – буде потепління

Собака лягає на сніг – насувається хуртовина

Дерева вкриті інеєм – скоро потепліє

Білі хмари віщують холод

Яскравий захід сонця попереджає про морози

Здавна цього дня родини збиралися біля печі – вважалося, що це приносить мир і достаток у дім.

Що не можна робити сьогодні

Церква застерігає від злості, ліні, жадібності, заздрості та відчаю. Забороняється мститися, відмовляти у допомозі, лихословити та засуджувати інших.

За народними віруваннями, слід бути обережними з гострими предметами – порізатися на Іоанна вважається поганою прикметою.

Що можна робити 27 січня

Віряни звертаються з молитвами до Іоана Златоуста як заступника перед Господом. До нього моляться про допомогу в навчанні, подолання відчаю та захист родини.

За народним повір’ям, цього дня вогонь має цілющу силу – хворому корисно посидіти біля відкритого вогню.

Хто відзначає день ангела 27 січня

За новим стилем іменини святкують: Петро, Іван, Дмитро. За старим стилем день ангела у: Марка, Сергія, Павла, Ніни, Степана, Іллі, Андрія.

Читайте також: Прогноз погоди на 27 січня: на одеситів чекає загадковий ранок