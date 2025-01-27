У 2023 році Православна церква України здійснила перехід на новий календарний стиль. Внаслідок цього всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни продовжують дотримуватися попереднього календаря, оскільки збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.
Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем
27 січня православні християни вшановують пам’ять перенесення мощей святителя Іоана Златоуста, архієпископа Константинопольського. Він входить до числа трьох Вселенських святителів і вчителів Церкви.
Святитель Іоан народився в Антіохії у IV столітті. Виховувався матір’ю, рано опанував грамоту та навчався у найкращих філософів і риторів того часу. У 20 років прийняв хрещення, через три роки став церковним читцем, а після смерті матері обрав чернечий шлях.
Спочатку він відмовився від архієрейського сану та усамітнився в пустелі на 4 роки, де написав знамениті богословські праці. Потім два роки провів у печері у повному мовчанні. Через погіршення здоров’я повернувся до Антіохії, де послідовно став дияконом, пресвітером, а згодом – архієпископом Константинополя.
За його керівництва духовенство переживало розквіт. Святитель утримував кілька лікарень і два притулки для паломників власним коштом. Він також уклав чин літургії, який використовується дотепер.
Після численних гонінь помер на засланні в Команах. Через 31 рік імператор Феодосій II розпорядився перенести його мощі до Константинополя – вони виявилися нетлінними. Саме цю подію згадують 27 січня.
Прозвання “Златоуст” отримав за надзвичайний дар проповідництва. Його шанують нарівні з Василем Великим і Григорієм Богословом як Вселенських святителів.
Яке церковне свято 27 січня за старим стилем
За юліанським календарем сьогодні вшановують пам’ять святої рівноапостольної Ніни.
Народне свято: про що говорять прикмети на 27 січня
У народі цей день називають Златоустів день або Златоустів вогонь. Прикмети такі:
- Запітніли вікна – буде потепління
- Собака лягає на сніг – насувається хуртовина
- Дерева вкриті інеєм – скоро потепліє
- Білі хмари віщують холод
- Яскравий захід сонця попереджає про морози
Здавна цього дня родини збиралися біля печі – вважалося, що це приносить мир і достаток у дім.
Що не можна робити сьогодні
Церква застерігає від злості, ліні, жадібності, заздрості та відчаю. Забороняється мститися, відмовляти у допомозі, лихословити та засуджувати інших.
За народними віруваннями, слід бути обережними з гострими предметами – порізатися на Іоанна вважається поганою прикметою.
Що можна робити 27 січня
Віряни звертаються з молитвами до Іоана Златоуста як заступника перед Господом. До нього моляться про допомогу в навчанні, подолання відчаю та захист родини.
За народним повір’ям, цього дня вогонь має цілющу силу – хворому корисно посидіти біля відкритого вогню.
Хто відзначає день ангела 27 січня
За новим стилем іменини святкують: Петро, Іван, Дмитро. За старим стилем день ангела у: Марка, Сергія, Павла, Ніни, Степана, Іллі, Андрія.
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