14 січня в церковному календарі — день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії.

Що це за день

Рівноапостольна Ніна, просвітниця Грузії, присвятила своє життя проповіді Євангелія, зціленню хворих і творенню чудес. Народжена близько 280 року в Каппадокії, вона з дитинства виховувалася в любові до Бога. У 20 років разом із батьками Ніна прибула до Єрусалиму, де її духовним вихованням займалася благочестива Ніанфора. Одного разу Матір Божа з’явилася Ніні і закликала її вирушити до Грузії, де панувало язичництво.

Досягнувши Грузії, Ніна активно проповідувала християнство, зібравши навколо себе однодумців. Спільно з іншими дівчатами вона започаткувала монастир, який став осередком духовного життя. Її місія залишила незабутній слід у розвитку християнства на цих землях. Мощі святої Ніни зберігаються у Бодбійському монастирі, розташованому поблизу містечка Сігнахі. Вона померла 335 року, але її спадок досі надихає віруючих.

Що не можна робити 14 січня

Не можна бажати комусь зла, сваритися і лихословити.

Не варто стригти волосся — це принесе невдачі.

Заборонено виходити з дому до світанку.

Народні прикмети 14 січня

дивилися, який сьогодні день: навколо місяця видно коло з туману — чекайте на хуртовини;

птахи літають низько над землею — варто готуватися до опадів;

вранці почути спів пташок до відлиги;

вночі добре видно зорі та місяць — почне знижуватися температура повітря;

хмарно — морози ще затримаються;

на деревах видно іній, незабаром буде потепління.

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