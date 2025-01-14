14 січня в церковному календарі — день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії.
Що це за день
Рівноапостольна Ніна, просвітниця Грузії, присвятила своє життя проповіді Євангелія, зціленню хворих і творенню чудес. Народжена близько 280 року в Каппадокії, вона з дитинства виховувалася в любові до Бога. У 20 років разом із батьками Ніна прибула до Єрусалиму, де її духовним вихованням займалася благочестива Ніанфора. Одного разу Матір Божа з’явилася Ніні і закликала її вирушити до Грузії, де панувало язичництво.
Досягнувши Грузії, Ніна активно проповідувала християнство, зібравши навколо себе однодумців. Спільно з іншими дівчатами вона започаткувала монастир, який став осередком духовного життя. Її місія залишила незабутній слід у розвитку християнства на цих землях. Мощі святої Ніни зберігаються у Бодбійському монастирі, розташованому поблизу містечка Сігнахі. Вона померла 335 року, але її спадок досі надихає віруючих.
Що не можна робити 14 січня
- Не можна бажати комусь зла, сваритися і лихословити.
- Не варто стригти волосся — це принесе невдачі.
- Заборонено виходити з дому до світанку.
Народні прикмети 14 січня
- дивилися, який сьогодні день: навколо місяця видно коло з туману — чекайте на хуртовини;
- птахи літають низько над землею — варто готуватися до опадів;
- вранці почути спів пташок до відлиги;
- вночі добре видно зорі та місяць — почне знижуватися температура повітря;
- хмарно — морози ще затримаються;
- на деревах видно іній, незабаром буде потепління.
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