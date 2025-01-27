В 2023 году Православная церковь Украины осуществила переход на новый календарный стиль. В результате все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают придерживаться прежнего календаря, поскольку сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

27 января православные христиане чтят память перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он входит в число трех Вселенских святителей и учителей Церкви.

Святитель Иоанн родился в Антиохии в IV веке. Воспитывался матерью, рано освоил грамоту и обучался у лучших философов и риторов того времени. В 20 лет принял крещение, через три года стал церковным чтецом, а после смерти матери избрал монашеский путь.

Сначала он отказался от архиерейского сана и уединился в пустыне на 4 года, где написал знаменитые богословские труды. Затем два года провел в пещере в полном молчании. Из-за ухудшения здоровья вернулся в Антиохию, где последовательно стал диаконом, пресвитером, а затем – архиепископом Константинополя.

Под его руководством духовенство переживало расцвет. Святитель содержал несколько больниц и два приюта для паломников за свой счет. Он также составил чин литургии, который используется до сих пор.

После многочисленных гонений умер в ссылке в Команах. Через 31 год император Феодосий II распорядился перенести его мощи в Константинополь – они оказались нетленными. Именно это событие вспоминают 27 января.

Прозвище «Златоуст» получил за необычайный дар проповедничества. Его почитают наравне с Василием Великим и Григорием Богословом как Вселенских святителей.

Какой церковный праздник 27 января по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чтят память святой равноапостольной Нины.

Народный праздник: о чем говорят приметы на 27 января

В народе этот день называют Златоустов день или Златоустов огонь. Приметы такие:

Запотели окна – будет потепление

Собака ложится на снег – надвигается метель

Деревья покрыты инеем – скоро потеплеет

Белые облака предвещают холод

Яркий закат солнца предупреждает о морозах

Испокон веков в этот день семьи собирались у печи – считалось, что это приносит мир и достаток в дом.

Что нельзя делать сегодня

Церковь предостерегает от злости, лени, жадности, зависти и отчаяния. Запрещается мстить, отказывать в помощи, злословить и осуждать других.

По народным поверьям, следует быть осторожными с острыми предметами – порезаться на Иоанна считается плохой приметой.

Что можно делать 27 января

Верующие обращаются с молитвами к Иоанну Златоусту как заступнику перед Господом. К нему молятся о помощи в учебе, преодолении отчаяния и защите семьи.

По народному поверью, в этот день огонь имеет целебную силу – больному полезно посидеть у открытого огня.

Кто отмечает день ангела 27 января

По новому стилю именины празднуют: Петр, Иван, Дмитрий. По старому стилю день ангела у: Марка, Сергея, Павла, Нины, Степана, Ильи, Андрея.

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