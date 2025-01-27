Повідомляється, що за останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні, і минулої доби на Сонці сталося сім спалахів, які не здатні сильно вплинути на Землю.

Раніше вчені не виключали цього дня період підвищеної геомагнітної активності.

За попередніми прогнозами, сильна магнітна буря можлива 31 січня. Однак зауважимо, що цей прогноз ще може змінитися.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть суттєво впливати на життя людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання, чутливість до змін погоди чи серцево-судинні проблеми. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, важливо більше відпочивати та уникати стресових ситуацій.

У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.

Корисно також проводити час на свіжому повітрі та уникати перевантажень.

А тим, хто має проблеми зі здоров’ям, бажано проконсультуватися з лікарем.

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