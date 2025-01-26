Таков прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів
Прогноз погоди в Одесі на 27 січня
В Одесі в понеділок хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень вона підніметься до 7-9°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 27 січня
По Одеській області хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 6-11°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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Автор фото: Олена Барінова