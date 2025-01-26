В Одессе туман
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Таков прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів

Прогноз погоди в Одесі на 27 січня

В Одесі в понеділок хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень вона підніметься до 7-9°С.

Вибір редакції: Одеський «джентльмен» Олег Філімонов більше не буде депутатом міськради

Прогноз погоди в Одеській області на 27 січня

По Одеській області хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 6-11°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

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Автор фото: Олена Барінова

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