Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Щороку 27 січня світова спільнота вшановує пам’ять жертв Голокосту. Ця дата обрана невипадково – саме цього дня 1945 року війська Радянського Союзу визволили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау. У 2005 році Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день міжнародним днем пам’яті. Під час Голокосту нацистський режим планомірно знищував євреїв, ромів, поляків, людей з інвалідністю та інших “небажаних”. Внаслідок цього геноциду загинуло близько 6 мільйонів євреїв у концтаборах, під час масових страт та примусових робіт. Ця дата нагадує людству про необхідність протистояти антисемітизму, расизму та будь-яким проявам нетерпимості.

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Міжнародний день портвейну

27 січня шанувальники благородних напоїв відзначають Міжнародний день портвейну. Цей особливий різновид кріпленого вина виготовляють за унікальною технологією: процес ферментації переривають додаванням виноградного спирту, що дозволяє зберегти природну солодкість напою. Портвейн отримав свою назву від португальського міста Порту, звідки традиційно експортується у світ. Основні різновиди цього напою – рубі, тауні, білий та вінтажний портвейн – відрізняються особливостями витримки та смаковими характеристиками.

День вдячності менеджерам спільнот

Останній понеділок січня присвячений фахівцям, які керують онлайн-спільнотами. Ці професіонали забезпечують ефективну комунікацію між учасниками різноманітних цифрових платформ – від соціальних мереж до тематичних форумів та брендових спільнот. Їхня місія – створювати позитивну атмосферу, модерувати дискусії, залагоджувати конфлікти та сприяти розвитку онлайн-комунікацій.

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Цього дня народилися:

1935 – Зеновій Бабій, видатний український та білоруський оперний співак з драматичним тенором;

1948 – Валерій Брайнін, багатогранний митець: поет, перекладач, есеїст, культуролог, музикознавець, педагог та композитор;

1970 – Олександр Годинюк, відомий український хокеїст.

Пам’ятні дати 27 січня

Знакові події в історії України та світу:

1302 – вигнання Данте Аліг’єрі з Флоренції чорними гвельфами;

1527 – тріумф русько-литовського війська під керівництвом князя Костянтина Острозького над татарами в Ольшаницькій битві;

1785 – заснування першого громадського університету США – Університету Джорджії;

1859 – Оттава стає столичним містом Канади;

1860 – вихід першого повного видання Шевченкового “Кобзаря”;

1880 – Томас Едісон патентує електричну лампу розжарювання;

1918 – початок громадянського протистояння у Фінляндії;

1918 – прем’єра в США кінострічки “Тарзан з племені мавп” за участю Елмо Лінкольна;

1921 – визнання Польщею незалежності Литви;

1926 – Джон Лоджі Бейрд проводить у Лондоні першу публічну демонстрацію телевізора;

1944 – затвердження перших відзнак УПА;

1967 – трагедія під час тренування місії “Аполлон-1”; загибель екіпажу;

1967 – підписання міжнародної угоди про дослідження космосу між США, Великою Британією та СРСР;

1973 – укладення паризької угоди про виведення американських військ з В’єтнаму;

1983 – завершення будівництва підводного залізничного тунелю між японськими островами Хонсю та Хоккайдо;

1992 – визнання незалежності України Зімбабве;

1992 – встановлення дипломатичних відносин України з Канадою та Португалією;

1997 – обрання Аслана Масхадова президентом Чеченської Республіки Ічкерія;

2015 – початок активної фази боїв за Дебальцеве під час російської агресії на сході України;

2022 – трагічний інцидент на Південмаші у Дніпрі, що забрав життя п’ятьох осіб.

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