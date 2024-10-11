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Ціни на жовтневому Привозі: «А помідори ще будуть?»

Ціни на жовтневому Привозі: «А помідори ще будуть?»

Жовтневий Привоз – це щось!.. От, здається, ринок є ринок: продавці-покупці, провізія… Але ж які фарби, який настрій! Ні тобі літнього пекла, ні зливи: милуйся собі, прицінюйся, насолоджуйся…

Нема питань

І люди таки насолоджуються, неквапливо проходять, прицінюються. Іноді питання такі задають, що одразу й не зрозумієш, що мається на увазі.

***
– А помідори ще будуть? – питає чоловік (чомусь з сумом).

– Коли будуть? Ви про що?

– Я взагалі.

– Взагалі на Привозі все буде. Навіть полуниця взимку.

– А помідори?..

Овощи на Привозе в октябре

***
Жінка дивиться на сало:

– Картинка, а не сало! Хочеться дивитися і дивитися.

– Дивиться собі. А краще купуйте.

– Та не їстиму я сало.

– То нащо дивитися?

– А помилуватися?..

***
Біля яєць:

– А чим оці по тридцять п’ять відрізняються від тих, що по тридцять вісім?

– Розміром.

– Та я дивлюсь, що вони наче однакові.

– Це вам тільки так здається.

Інший покупець:

– Та ви б із сантиметром прийшли, всі яйця пообмірювали, а потім вже купували. І все – без питань.

– Та в мене взагалі ніяких питань немає. Окрім незрозумілих цін на яйця…

Одесский Привоз: цены на яйца

До речі, а що там з цінами – «зрозумілими» і «незрозумілими»?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 25-90 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огірки – 50-80 грн;
  • солодкий перець – 30-60 грн;
  • баклажани – 20-30 грн
  • капуста – 35-50 грн;
  • часник – 130-140 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 10-20 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.
Овощи на Привозе: кукуруза
Овощи на Привозе, Одессе, октябрь 2024
Яблоки на Привозе
Овощи на Привозе: картошка
Овощи на Привозе: перец
Овощи на Привозе, крытый корпус
Овощи на Привозе: картошка, капуста

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 30-70 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 60-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • персики – 50-90 грн;
  • сливи – 20-40 грн;
  • абрикоси – 70-80 грн;
  • кавуни – 10-12 грн;
  • дині – 25-35 грн;
  • виноград – 45-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 35-90 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.

На Привозе: творог и брынза

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Колбасы и сало: цены на Привозе

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-160 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 50-70 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • короп – 60-120 грн.

Одесский Привоз в октябре, рыба

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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