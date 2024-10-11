Ціни на жовтневому Привозі: «А помідори ще будуть?»

Нема питань

І люди таки насолоджуються, неквапливо проходять, прицінюються. Іноді питання такі задають, що одразу й не зрозумієш, що мається на увазі.

***

– А помідори ще будуть? – питає чоловік (чомусь з сумом).

– Коли будуть? Ви про що?

– Я взагалі.

– Взагалі на Привозі все буде. Навіть полуниця взимку.

– А помідори?..

***

Жінка дивиться на сало:

– Картинка, а не сало! Хочеться дивитися і дивитися.

– Дивиться собі. А краще купуйте.

– Та не їстиму я сало.

– То нащо дивитися?

– А помилуватися?..

***

Біля яєць:

– А чим оці по тридцять п’ять відрізняються від тих, що по тридцять вісім?

– Розміром.

– Та я дивлюсь, що вони наче однакові.

– Це вам тільки так здається.

Інший покупець:

– Та ви б із сантиметром прийшли, всі яйця пообмірювали, а потім вже купували. І все – без питань.

– Та в мене взагалі ніяких питань немає. Окрім незрозумілих цін на яйця…

До речі, а що там з цінами – «зрозумілими» і «незрозумілими»?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 25-90 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огірки – 50-80 грн;

солодкий перець – 30-60 грн;

баклажани – 20-30 грн

капуста – 35-50 грн;

часник – 130-140 грн;

морква – 25-30 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-20 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 30-70 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 60-80 грн;

малина – 100-120 грн;

персики – 50-90 грн;

сливи – 20-40 грн;

абрикоси – 70-80 грн;

кавуни – 10-12 грн;

дині – 25-35 грн;

виноград – 45-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 35-90 грн;

бринза – 160-250 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-160 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 50-70 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

короп – 60-120 грн.

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Фото авторки