Ціни на жовтневому Привозі: «А помідори ще будуть?»

Жовтневий Привоз – це щось!.. От, здається, ринок є ринок: продавці-покупці, провізія… Але ж які фарби, який настрій! Ні тобі літнього пекла, ні зливи: милуйся собі, прицінюйся, насолоджуйся…
Нема питань
І люди таки насолоджуються, неквапливо проходять, прицінюються. Іноді питання такі задають, що одразу й не зрозумієш, що мається на увазі.
***
– А помідори ще будуть? – питає чоловік (чомусь з сумом).
– Коли будуть? Ви про що?
– Я взагалі.
– Взагалі на Привозі все буде. Навіть полуниця взимку.
– А помідори?..
***
Жінка дивиться на сало:
– Картинка, а не сало! Хочеться дивитися і дивитися.
– Дивиться собі. А краще купуйте.
– Та не їстиму я сало.
– То нащо дивитися?
– А помилуватися?..
***
Біля яєць:
– А чим оці по тридцять п’ять відрізняються від тих, що по тридцять вісім?
– Розміром.
– Та я дивлюсь, що вони наче однакові.
– Це вам тільки так здається.
Інший покупець:
– Та ви б із сантиметром прийшли, всі яйця пообмірювали, а потім вже купували. І все – без питань.
– Та в мене взагалі ніяких питань немає. Окрім незрозумілих цін на яйця…
До речі, а що там з цінами – «зрозумілими» і «незрозумілими»?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 25-90 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огірки – 50-80 грн;
- солодкий перець – 30-60 грн;
- баклажани – 20-30 грн
- капуста – 35-50 грн;
- часник – 130-140 грн;
- морква – 25-30 грн;
- кукурудза (за один качан) – 10-20 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 30-70 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 60-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- персики – 50-90 грн;
- сливи – 20-40 грн;
- абрикоси – 70-80 грн;
- кавуни – 10-12 грн;
- дині – 25-35 грн;
- виноград – 45-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 35-90 грн;
- бринза – 160-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-160 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 50-70 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- короп – 60-120 грн.
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