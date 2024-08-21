Яблучну продукцію одеського виробника експортують до Європи та США

Про соковий завод розповіли в департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

Високоякісну продукцію зі свіжих фруктів, ягід, овочів виробляє ТОВ «Соковий завод Кодимський».

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Підприємство працює з 2011 року, а з 2017 року активно розпочало інвестування та модернізацію підприємства.

Це дало змогу розширити асортимент продукції, яка відповідає новітнім досягненням у технологічній переробці фруктів.

З яблук, що вирощується на території Одеської та Вінницької областей, виготовляють фруктово-ягідне, овочеве асептичне пюре та яблучний концентрований сік.

Потужність виробничої лінії з виготовлення яблучного концентрату – 60 тонн на добу, а за сезон виробляється до 6 тисяч тонн.

Вигідне географічне розташування на півдні України забезпечує можливість відправки продукції автомобільним і залізничним транспортом на європейські ринки та до США.

Нагадаємо, з початку червня до США було експортовано майже 250 тонн меду, зібраного в Одеській області.