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Яблучну продукцію одеського виробника експортують до Європи та США

Яблучну продукцію одеського виробника експортують до Європи та США

У Кодимі на півночі Одеської області функціонує потужний соковий завод, який за сезон виробляє до 6 тисяч тонн яблучного концентрату. Готову продукцію поставляють на ринок України, а також до країн Євросоюзу та США.

Про соковий завод розповіли в департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

Високоякісну продукцію зі свіжих фруктів, ягід, овочів виробляє ТОВ «Соковий завод Кодимський».

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соковий завод у Кодимі

Підприємство працює з 2011 року, а з 2017 року активно розпочало інвестування та модернізацію підприємства.

соковий завод у Кодимі

Це дало змогу розширити асортимент продукції, яка відповідає новітнім досягненням у технологічній переробці фруктів.

соковий завод у Кодимі

З яблук, що вирощується на території Одеської та Вінницької областей, виготовляють фруктово-ягідне, овочеве асептичне пюре та яблучний концентрований сік.

соковий завод у Кодимі

Потужність виробничої лінії з виготовлення яблучного концентрату – 60 тонн на добу, а за сезон виробляється до 6 тисяч тонн.

соковий завод у Кодимі

Вигідне географічне розташування на півдні України забезпечує можливість відправки продукції автомобільним і залізничним транспортом на європейські ринки та до США.

Нагадаємо, з початку червня до США було експортовано майже 250 тонн меду, зібраного в Одеській області.

 

 

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