Про це повідомив відомий одеський громадський діяч, який був присутнім на засіданні, голова організації «Зелений лист» Владислав Балинський.

За його словами, звинувачення стосується подій протягом 2016-2019 років, коли одеське територіальне товариство втратило щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та вартістю 131 млн грн.

«Представники місцевої влади та правоохоронних органів Одеси в обмін на ухвалення рішень на користь злочинної організації отримували кошти, квартири в новобудовах та інші фінансові блага. Загальний розмір завданих збитків за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн. Переговори та схеми розроблялися у тіньовому офісі «господаря» Одеси Галантерника у спеціальному звукоізольованому приміщенні, а учасників угод перевіряли на поліграфі», – прокоментував Балінський.

За його інформацією, поки що у підготовчих засіданнях «фігуранти вустами своїх захисників заявляють купу клопотань, бажають, щоб їх слухала колегія та просили об’єднати цю справу з іншим, де фігурантом виступає колишній прокурор області Жученко, який за версією слідства сприяв незаконним діям».

Громадник зазначає, що Жученко – єдиний, хто виступає в суді особисто, від свого імені, інші говорять через захисників.

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Балінський також нагадує: це не єдина справа, яку слухає ВАКС, де Труханов та спільники звинувачуються у розкраданні міської землі.

«Також ми збираємося стежити за епізодом, де обвинуваченим зокрема виступає чинний віце-мер Вугельман та окрема справа, де проходять усі облради Василь Шкрябай та чинний голова юрдепартаменту Поповська, а також юрист Галантерніка та мозковий центр усіх цих схем Діамід Угонник. Труханов, Шкрябай та ще один проксі Галантерника Родіонов фізично присутні в залі одеського окружного адмінсуду, у залі для відео-конференцій, інші фігуранти підключаються окремо, в тому числі колишній голова комісії із землеустрою Олег Бриндак.

Щодо центрального фігуранта справи – Галантерніка, то, за словами Балінського, на минулому судовому засіданні прозвучало, що зараз він перебуває в Австрії.

«Сподіваємося, детективи НАБУ та прокурори САП врахували минулі помилки і зможуть довести спільні злочинні дії і Труханова, і Ко не буде вдруге виправдано тепер уже у вищому антикорсуді», – вважає одеський громадський діяч.

За його даними, у справі Труханова та злочинного угруповання заявлено 500 свідків, відтак розгляд справи може затягтися не на один рік.

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