У мережі з’явився підроблений документ, який нібито підписаний Нацполіцією Одеської області. У ньому йдеться про активний пошук чоловіків, які підлягають мобілізації, а також жінок із військовою освітою. Автори фейку додали, що поліція буде здійснювати рейди у клубах, барах, спортзалах та торгових центрах.

Для більшої переконливості у документі згадується про мобільні групи, які патрулюватимуть містом, а також про дозвіл на застосування зброї та сльозогінного газу у випадках опору. Однак у Нацполіції офіційно заявили, що такого наказу не існує.

Зазначений у фейковому документі номер насправді належить іншому наказу, який стосується звільнення колишньої працівниці ще у жовтні 2024 року. У поліції підкреслили, що стилістичні помилки, невідповідність формату та абсурдний зміст свідчать про чергову спробу дискредитації мобілізаційного процесу в Україні.

Подібні фейки поширюються в рамках інформаційної кампанії, спрямованої на підрив довіри до мобілізації. Нацполіція закликає громадян не піддаватися на провокації та перевіряти інформацію у офіційних джерелах.

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