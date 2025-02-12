Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки в Оболонському районі загинув чоловік та постраждали троє людей. Серед них 9-річна дівчинка. Поранених госпіталізували. Пожежі зафіксовані у Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах.

У Святошинському вогонь охопив дах дев’ятиповерхового будинку. У Дарницькому загорілася територія приватного підприємства. В Оболонському палає промзона, попередньо пошкоджені будівлі поруч. На місцях працюють екстрені служби.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висловився щодо чергової російської атаки у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що масована напад – реакція на публічні заяви ‭«Заходу».

‭«На жаль, кожна публічна заява Заходу про «прогрес» в русі до миру супроводжується ракетними ударами рф. Путін підготував ресурси до таких качель, раніше про це говорили. Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС робив схожі дії на східному фронті – це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом».