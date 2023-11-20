Чоловіки можуть безплатно отримати психологічну підтримку: де та як

Про це повідомили на сайті UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

У повідомленні йдеться, що чоловіки можуть звернутися у чат-боти в Telegram, Viber або на сайті Лінії підтримки та отримати професійну підтримку психологів.

Як повідомляють на сайті організації, розмова буде вестись у текстовому форматі з психологами, за плечима яких багаторічний досвід.

Проєкт реалізують з метою допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан, знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій та усвідомити проблемні аспекти поведінки.

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Як встановили під час опитування, 90% українських чоловіків не звертаються за допомогою до психологів, хоча майже кожен третій українець перебуває у стані, при якому людина не в змозі адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків.

Організатори вирішили додати можливість спілкуватися у письмовому форматі, оскільки багатьом простіше викласти свої думки й переживання письмово.