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Мужчины могут бесплатно получить психологическую поддержку: где и как

Мужчины могут бесплатно получить психологическую поддержку: где и как

С сегодняшнего дня в Украине стартовал проект бесплатной психологической поддержки мужчин, которую будут оказывать квалифицированные психологи. Услуга предоставляется круглосуточно в чат-боте в текстовом формате.

Об этом сообщили на сайте UNFPA, Фонде ООН в области народонаселения в Украине.

В сообщении говорится, что мужчины могут обратиться в чат-боты в Telegram, Viber или на сайте Линии поддержки и получить профессиональную поддержку психологов.

Как сообщают на сайте организации, разговор будет вестись в текстовом формате с психологами, за плечами которых многолетний опыт.

Проект реализуют с целью помочь мужчинам стабилизировать свое эмоциональное состояние, найти внутренние ресурсы для выхода из сложных ситуаций и осознать проблемные аспекты поведения.

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Как установили во время опроса, 90% украинских мужчин не обращаются за помощью к психологам, хотя почти каждый третий украинец находится в состоянии, при котором человек не в состоянии адаптироваться к стрессовым ситуациям и вызванным ими последствиям.

Организаторы решили добавить возможность общаться в письменном формате, поскольку многим проще изложить свои мысли и переживания в письменном виде.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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