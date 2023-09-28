Новини Одеси та Одеської області

“Ти як?”: в Одесі почав роботу кабінет безплатної психологічної допомоги

“Ти як?”: в Одесі почав роботу кабінет безплатної психологічної допомоги

Оскільки в теперішніх реаліях все більше людей звертаються по допомогу до психологів, в Одесі відкрили безплатний кабінет психологічної допомоги, де одесити зможуть покращити своє ментальне здоров’я. 

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Кабінет психологічної допомоги відкрили у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16. Саме таким чином в Одесі реалізують Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Кабінет психолога

Дуже важливо, щоб українці звернули увагу на свій емоційний стан і взяли відповідальність за нього. А програма ментального здоров’я «Ти як?»допоможе знаходити в собі сили щодня, навчитися піклуватися про себе, опановувати стрес, тривогу, гнів тощо. Своєчасна консультація психолога збереже нерви й налагодить емоційний стан, –

вважає психологиня ЦПМСД №16 Ірина Лук’яненко.

Психолог ЦПМСД №16 веде прийом за адресою: вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2,  кабінет 327.

Прийом здійснюється за попереднім записом за телефоном: (063)185 91 66.

Психологічна допомога надається на безоплатній основі.

Кабінет психолога

Окрім того, у міськраді повідомили, що у рамках реалізації Програми «Ти як?» в Одесі всі Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), дитячі поліклініки та дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка вже уклали угоди з НСЗУ та здійснюватимуть супровід і лікування дорослих і дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

Крім того, на базі ЦПМСД №4 та №5 у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією FHI 360 створено інтегровані центри, які надають медико-психологічну, соціальну та юридичну допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалим від гендерно зумовленого насильства, зокрема й внаслідок воєнних дій на території України.

Читайте також: Пологові будинки та лікарні в Одесі об’єднають: як це буде?

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати