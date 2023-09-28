“Ти як?”: в Одесі почав роботу кабінет безплатної психологічної допомоги

Оскільки в теперішніх реаліях все більше людей звертаються по допомогу до психологів, в Одесі відкрили безплатний кабінет психологічної допомоги, де одесити зможуть покращити своє ментальне здоров’я.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Кабінет психологічної допомоги відкрили у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16. Саме таким чином в Одесі реалізують Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Дуже важливо, щоб українці звернули увагу на свій емоційний стан і взяли відповідальність за нього. А програма ментального здоров’я «Ти як?»допоможе знаходити в собі сили щодня, навчитися піклуватися про себе, опановувати стрес, тривогу, гнів тощо. Своєчасна консультація психолога збереже нерви й налагодить емоційний стан, –

вважає психологиня ЦПМСД №16 Ірина Лук’яненко.

Психолог ЦПМСД №16 веде прийом за адресою: вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, кабінет 327.

Прийом здійснюється за попереднім записом за телефоном: (063)185 91 66.

Психологічна допомога надається на безоплатній основі.

Окрім того, у міськраді повідомили, що у рамках реалізації Програми «Ти як?» в Одесі всі Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), дитячі поліклініки та дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка вже уклали угоди з НСЗУ та здійснюватимуть супровід і лікування дорослих і дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

Крім того, на базі ЦПМСД №4 та №5 у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією FHI 360 створено інтегровані центри, які надають медико-психологічну, соціальну та юридичну допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалим від гендерно зумовленого насильства, зокрема й внаслідок воєнних дій на території України.

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