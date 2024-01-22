Хто мешкає на зимових одеських пляжах (фоторепортаж)

Минулі вихідні видалися в Одесі не особливо теплими, але й не дуже морозними, і «Одеське життя» вирішило побувати на пляжі та подивитися, як поживають у середині зими його пернаті та хвостаті мешканці.

Людей на пляжі було не дуже багато, але вони були – хтось прийшов просто подихати свіжим морським повітрям, хтось вигулював домашнього вихованця, а хтось підгодовував чайок (і не лише їх).

А ще ми стали мимовільними свідками пташиного «базару» ворони з голубом і поспостерігали за котиком, який, судячи з усього, вже відчув перші ознаки весни, що наближається.

Більше подробиць – на наших фото:

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Фото Катерини Волянської