Хто мешкає на зимових одеських пляжах (фоторепортаж)

Одеські пляжі… Іноді від їхнього відвідування радять утриматися, але як інколи втриматися? І тим більше, коли дехто з місцевих жителів дуже потребує нашої допомоги в нелегкі для них зимові дні.
Минулі вихідні видалися в Одесі не особливо теплими, але й не дуже морозними, і «Одеське життя» вирішило побувати на пляжі та подивитися, як поживають у середині зими його пернаті та хвостаті мешканці.
Людей на пляжі було не дуже багато, але вони були – хтось прийшов просто подихати свіжим морським повітрям, хтось вигулював домашнього вихованця, а хтось підгодовував чайок (і не лише їх).
А ще ми стали мимовільними свідками пташиного «базару» ворони з голубом і поспостерігали за котиком, який, судячи з усього, вже відчув перші ознаки весни, що наближається.
Більше подробиць – на наших фото:
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Фото Катерини Волянської