Правда ли, что воздух в Одессе отравлен диоксидом серы и формальдегидом?

Правда ли, что воздух в Одессе отравлен диоксидом серы и формальдегидом?

В сети начала распространяться информация о том, что в пробах воздуха, взятых в Одессе, якобы зафиксировали превышение нормы диоксида азота, диоксида серы и формальдегида, со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). В самом же Центре заявляют, что это фейк и призывают горожан быть осмотрительными и доверять информации только из официальных источников.

Соответствующее заявление опубликовано накануне на странице ЦКПЗ в Facebook.

«Обращаем ваше внимание, что Одесский областной центр контроля и профилактики болезней не делал таких заявлений», – отмечается в сообщении.

Фейк о воздухе в Одессе

Как сообщается, по состоянию на 31 июля 2024 года группами оперативного реагирования Одесского областного центра контроля и профилактики болезней был проведен отбор проб атмосферного воздуха на уровень двуокиси азота, двуокиси серы, сероводорода, окиси углерода и аммиака в четырех контрольных точках.

По результатам исследований все показатели соответствуют норме.

Ранее специалисты Центра отобрали пробы воды из поверхностных водоемов в пяти контрольных точках на следующие показатели: запах, окрас, прозрачность, плавучие примеси, водородный показатель, растворенный кислород, общее железо, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, нефтепродукты.

По результатам исследований все показатели также соответствуют норме.

Мониторинговые исследования продолжаются.

О результатах ЦКПЗ будет сообщать на своих таких официальных ресурсах:

Напомним, ранее одесситы начали массово жаловаться на распространение по городу зловония, которое усиливается по ночам. И пока официальные службы не могут толком объяснить происхождение вони, горожане в соцсетях высказывают свои предположения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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