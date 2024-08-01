Правда ли, что воздух в Одессе отравлен диоксидом серы и формальдегидом?

Соответствующее заявление опубликовано накануне на странице ЦКПЗ в Facebook.

«Обращаем ваше внимание, что Одесский областной центр контроля и профилактики болезней не делал таких заявлений», – отмечается в сообщении.

Как сообщается, по состоянию на 31 июля 2024 года группами оперативного реагирования Одесского областного центра контроля и профилактики болезней был проведен отбор проб атмосферного воздуха на уровень двуокиси азота, двуокиси серы, сероводорода, окиси углерода и аммиака в четырех контрольных точках.

По результатам исследований все показатели соответствуют норме.

Ранее специалисты Центра отобрали пробы воды из поверхностных водоемов в пяти контрольных точках на следующие показатели: запах, окрас, прозрачность, плавучие примеси, водородный показатель, растворенный кислород, общее железо, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, нефтепродукты.

По результатам исследований все показатели также соответствуют норме.

Мониторинговые исследования продолжаются.

О результатах ЦКПЗ будет сообщать на своих таких официальных ресурсах:

Напомним, ранее одесситы начали массово жаловаться на распространение по городу зловония, которое усиливается по ночам. И пока официальные службы не могут толком объяснить происхождение вони, горожане в соцсетях высказывают свои предположения.