В Одесі відібрали проби повітря, щоб дізнатися, у чому причина вони

Про це повідомляється на сторінці Центру у Facebook.

Нагадаємо, жителі низки районів Одеси скаржаться на нестерпний, «до нудоти» запах чи каналізації, чи гниючої риби, чи якихось хімікатів. Найбільш відчутним цей запах у Київському та Хаджибейському районах міста. Показово, що найчастіше цей запах дається взнаки або вночі, або рано вранці.

«З метою негайного реагування… 27.07.2024, спеціалістами Одеського обласного центру контролю та профілактики захворювань відібрали зразки атмосферного повітря у 3 визначених точках. Також здійснено відбір проб поверхневих водойм», – йдеться у повідомленні.

В даний час дослідження продовжується, результати Центр обіцяє оголосити додатково.

Тим, хто відчуває неприємний запах, фахівці рекомендують закривати вікна та двері, а також утриматися від перебування на відкритому повітрі.

Водночас, одеситів запевнили, що «ситуація залишається під контролем».

Раніше біолог Віктор Развожаєв пояснив причину неприємного запаху в Одесі різким підвищенням температури повітря, а також не виключив той факт, що феномен пов’язаний із «радикальною зміною рози вітрів, яка, у свою чергу, обумовлена ​​безсистемним висотним будівництвом».