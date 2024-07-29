Сморід в Одесі посилюється ночами: що кажуть фахівці

Нагадаємо, жителі різних районів міста кілька днів поспіль скаржаться на нестерпний, “до нудоти” запах чи то каналізації, чи то гниючої риби, чи то якихось хімікатів. Найчастіше цей запах дається взнаки або вночі, або рано вранці.

Як повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів із посиланням на дані моніторингу, останніми кількома днями відбулося різке підвищення концентрації діоксидів сірки (SO2) і азоту (NO2). Пік припадав на нічні години, показники діоксиду азоту навіть перевищили гранично допустимі. Це належить до слабо небезпечного рівня забруднення.

Забруднення повітря діоксидом сірки може зашкодити дихальній системі, порушувати функцію легень і викликати подразнення очей. Запалення дихальних шляхів призводить до кашлю, виділення мокротиння, загострення астми та хронічного бронхіту, підвищує ризик виникнення респіраторних інфекцій у людей.

Що стосується смердючого запаху, то його причина досі не з’ясована.

“Його джерело, на жаль, нам невідоме”, – йдеться в публікації Гідрометцентру.

Наразі дослідження повітря в Одесі триває, тим часом одеситам рекомендують зачиняти вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю.

Тим часом городяни в соціальних мережах висловлюють свої версії походження вони: від риби, що гниє на берегах лиманів, до отрутомогильника дуста в селі Алтестове, який нібито забруднює Хаджибейський лиман і через це відбувається викид в атмосферу.

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