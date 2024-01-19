Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 19 січня

Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 19 січня

У п’ятницю, 19 січня, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож жителі багатьох вулиць проведуть день без електропостачання.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний,
  • 1-а Сортувальна,
  • Хуторська,
  • Ак. Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • 1-а Сортувальна,
  • Лузанівська,
  • Миколаївська дорога,
  • Кругова,
  • Червона,
  • Геологічна Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Шебелинський,
  • пров. 4-й Деревообробний,
  • пров. Оранжерейний.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Новікова,
  • Виїзна,
  • Партизанська,
  • Стовпова,
  • Новікова,
  • Верстатобудівна,
  • Сонячна,
  • пров. Воронцовський,
  • Генерала Доватора,
  • Панаса Мирного,
  • Улітіна,
  • Запорізька,
  • Ак. Гаркавого,
  • Ветеранів Праці,
  • Житомирська Літакова,
  • Могилевська,
  • В. Жуковського,
  • Селянська,
  • Сільська,
  • Південна,
  • Аркаса,
  • Бородінська,
  • Горизонтальна,
  • Магістральна,
  • Патріотична,
  • Учнівська,
  • Юрія Олеші,
  • Ашхабадська,
  • Крайня,
  • Умова,
  • 1-а Ползунова,
  • Нескучна,
  • Петра Лещенка,
  • Північна,
  • пров. 1-й Ползунова,
  • 1-а Ползунова,
  • Чумацька,
  • Карпатська,
  • Ризька,
  • Сталепрокатна,
  • просп. Гагаріна,
  • Володимира Сосюри,
  • Леонова,
  • Прохоровська,
  • Житомирська,
  • Творча,
  • Уманська,
  • Волоколамська,
  • Липнева,
  • Подільська,
  • Самарська,
  • Клинова,
  • Смоленська,
  • Бессарабська,
  • Бібліотечна
  • Болградська,
  • Уманська,
  • пров. 2-й Східний,
  • пров. Чернівецький,
  • Молодіжна,
  • Польова,
  • Урожайна,
  • Путьова,
  • пров. Гагаріна,
  • Молодіжна,
  • бульвар Приморський,
  • Тираспольська,
  • Дерибасівська,
  • Івана Буніна,
  • Єврейська
  • Богдана Хмельницького,
  • Грецька,
  • Рішельєвська.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • 2-а Лінія Демченко Марії,
  • Бузкова,
  • Вавілова,
  • Відважних,
  • Естафетна,
  • Просвіти,
  • Дружний 1-я лінія,
  • Дружний,
  • Бузкова,
  • пров. Гетьманський,
  • Дача Ковалевського,
  • Амундсена,
  • пров. 1-й Амундсена,
  • Авіаторів,
  • Бернардацці,
  • Новоберегова,
  • пров. Червоних Зорь,
  • 2-а Лінія Демченко Марії,
  • Вавілова,
  • Відважних,
  • Естафетна,
  • Просвіти,
  • Білоруська,
  • Озерна,
  • Проектуєма,
  • Дружний 2-а лінія,
  • Дружний 3-я лінія.
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