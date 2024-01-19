Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 19 січня

У п’ятницю, 19 січня, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож жителі багатьох вулиць проведуть день без електропостачання.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- 1-а Сортувальна,
- Хуторська,
- Ак. Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- 1-а Сортувальна,
- Лузанівська,
- Миколаївська дорога,
- Кругова,
- Червона,
- Геологічна Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Шебелинський,
- пров. 4-й Деревообробний,
- пров. Оранжерейний.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Новікова,
- Виїзна,
- Партизанська,
- Стовпова,
- Новікова,
- Верстатобудівна,
- Сонячна,
- пров. Воронцовський,
- Генерала Доватора,
- Панаса Мирного,
- Улітіна,
- Запорізька,
- Ак. Гаркавого,
- Ветеранів Праці,
- Житомирська Літакова,
- Могилевська,
- В. Жуковського,
- Селянська,
- Сільська,
- Південна,
- Аркаса,
- Бородінська,
- Горизонтальна,
- Магістральна,
- Патріотична,
- Учнівська,
- Юрія Олеші,
- Ашхабадська,
- Крайня,
- Умова,
- 1-а Ползунова,
- Нескучна,
- Петра Лещенка,
- Північна,
- пров. 1-й Ползунова,
- 1-а Ползунова,
- Чумацька,
- Карпатська,
- Ризька,
- Сталепрокатна,
- просп. Гагаріна,
- Володимира Сосюри,
- Леонова,
- Прохоровська,
- Житомирська,
- Творча,
- Уманська,
- Волоколамська,
- Липнева,
- Подільська,
- Самарська,
- Клинова,
- Смоленська,
- Бессарабська,
- Бібліотечна
- Болградська,
- Уманська,
- пров. 2-й Східний,
- пров. Чернівецький,
- Молодіжна,
- Польова,
- Урожайна,
- Путьова,
- пров. Гагаріна,
- Молодіжна,
- бульвар Приморський,
- Тираспольська,
- Дерибасівська,
- Івана Буніна,
- Єврейська
- Богдана Хмельницького,
- Грецька,
- Рішельєвська.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- 2-а Лінія Демченко Марії,
- Бузкова,
- Вавілова,
- Відважних,
- Естафетна,
- Просвіти,
- Дружний 1-я лінія,
- Дружний,
- Бузкова,
- пров. Гетьманський,
- Дача Ковалевського,
- Амундсена,
- пров. 1-й Амундсена,
- Авіаторів,
- Бернардацці,
- Новоберегова,
- пров. Червоних Зорь,
- 2-а Лінія Демченко Марії,
- Вавілова,
- Відважних,
- Естафетна,
- Просвіти,
- Білоруська,
- Озерна,
- Проектуєма,
- Дружний 2-а лінія,
- Дружний 3-я лінія.