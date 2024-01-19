Обязательны ли благотворительные взносы в школе

Ответы на эти и другие вопросы по итогам телефонной линии для внутренне перемещенных дал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

Мы ВПЛ. В школе, в которую мы начали ходить в Киеве, есть благотворительные взносы. По “версии” администрации заведения они идут на оплату работников охраны. Сдаем по 250 гривен в месяц и летом, когда каникулы тоже. Должны ли за эти услуги платить родители, особенно если мы внутренне переселенные лица, которые и так потеряли много? Или это все же можно решить за счет местного бюджета? Логично ли, чтобы государство взяло на себя вопросы безопасности во время войны?

Прежде всего, хочу обратить внимание, что родители не должны сдавать деньги или заключать от имени так называемого «родительского комитета» какие-либо соглашения на охранные услуги. Благотворительные взносы – исключительно добровольные. Поэтому любые принудительные требования средств являются поборами. Если речь идет о дежурных на входе в заведение, то эти должности предусмотрены штатным расписанием и финансируются из муниципальных средств (приказ МОН №1205 от 06.12.2010).

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины запустило два проекта. Первый специалист по вопросам безопасности – это гражданское лицо, которое нанимает местная власть и помогает с организацией мер безопасности в школе.

Второй проект – офицер безопасности, предусматривающий дежурство полицейского, обеспечивающего физическую охрану в школе. Я считаю, что во время войны усиленная охрана школ – оправданная необходимость, если мы действительно заботимся о безопасности наших детей. Вопрос только в том, что в Госбюджете на 2024 год не заложено финансирование офицеров безопасности. Было бы логично, если бы для этого была выделена субвенция.

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