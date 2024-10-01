У Чорноморську запустили дві сонячні електростанції

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Сонячні електростанції побудували за механізмом ЕСКО у 2024 році.

Перший проєкт – сонячна електростанція на очисних спорудах водоканалу, найбільш потужна ЕСКО-СЕС в Україні. Ця станція дасть змогу замістити понад 500 тисяч кВтг традиційної електроенергії на рік і знизить навантаження на енергосистему.

Станція працює з червня 2024 року і в середньому генерує близько 40 тисяч кВтг чистої електроенергії на місяць, що становить 50% від місячної потреби водоканалу.

Встановлена система накопичення енергії забезпечує безперервну роботу технологічного обладнання навіть у разі знеструмлення, адже акумуляторні батареї можуть живити ЕСКО-об’єкт протягом однієї години.

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Другий проєкт – мережева сонячна електростанція потужністю 130 кВт на каналізаційній насосній станції, яку було запущено лише у вересні.

Очікується, що ця станція згенерує близько 160 тисяч кВтг для потреб водоканалу, що дасть змогу заощадити 25% традиційної електроенергії на рік.

Довідка ОЖ

Механізм енергосервісу – залучення приватних енергосервісних компаній (ЕСКО) до здійснення енергоефективних заходів на об’єктах державної та комунальної форми власності, за якого вкладені приватні інвестиції повертаються за рахунок досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів на об’єкті.

Замовник повинен повернути інвестиції компанії лише після того, як встановлено факт досягнення економії, передбаченої енергосервісним договором. Якщо в результаті енергоефективних заходів не вдалось досягнути економії, енергосервісна компанія не отримує сплату від замовника. ЕСКО повністю бере на себе відповідальність за реалізацію проекту з метою підвищення енергоефективності та пов’язані фінансові ризики й технічні ризики.