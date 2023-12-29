Через ремонтні роботи два одеські тролейбуси змінили маршрути

Сьогодні, 29 грудня, у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Черняховського, два одеські тролейбуси – №7 та №9 рухаються за зміненими маршрутами.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
У повідомленні йдеться, що дані тролейбусні маршрути змінено через протиаварійні роботи, які здійснює “Інфоксводоканал” на вул. Черняховського.
Вчора, 28 грудня, тролейбуси також рухалися за зміненими маршрутами.
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Отже, сьогодні тролейбусні маршрути №7 та №9 виглядають наступним чином:
- тролейбус № 9 курсує лише до площі 10 квітня – маршрут скорочено;
- тролейбус № 7 в напрямку вул. Архітекторської курсує вулицею Сегедською, об’їжджаючи проспект Шевченка.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі офіційно презентували один з 13-ти трамваїв. Це 26-метровий трамвай-велетень, який складається з трьох секцій. Виготовляють їх на заводі у місті Дніпро. Для Одеси їх придбали за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.