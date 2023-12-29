Через ремонтні роботи два одеські тролейбуси змінили маршрути

«Солодкі як мед»: які наймандарини найсмачніші в Одесі? Який Новий рік без мандаринів? Від цього заморського помаранчевого фрукта залежить все — наш настрій та почуття свята. У чому секрет смачних мандаринів і чи можна їх знайти в Одесі, читайте в нашому передноворічному матеріалі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Сьогодні два одеські тролейбуси змінюють маршрути: подробиці (ОНОВЛЕНО) В Одесі сьогодні внесли зміни до тролейбусних маршрутів. Тролейбус №7 змінить маршрут, а тролейбус №9 маршрут скоротить. 29 грудня 2023 року це відбувається вже другий день поспіль. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ