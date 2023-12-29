Из-за ремонтных работ два одесских троллейбуса сменили маршруты

Сегодня, 29 декабря, в связи с ремонтными работами на улице Черняховского, два одесских троллейбуса — №7 и №9 двигаются по измененным маршрутам.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
В сообщении говорится, что данные троллейбусные маршруты изменены из-за противоаварийных работ, которые проводит «Инфоксводоканал» на ул. Черняховского.
Вчера, 28 декабря, троллейбусы также следовали по измененным маршрутам.
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Итак, сегодня троллейбусные маршруты №7 и №9 выглядят следующим образом:
- троллейбус № 9 курсирует только к площади 10 апреля – маршрут сокращен;
- троллейбус №7 в направлении ул. Архитекторской курсирует по улице Сегедской, объезжая проспект Шевченко.
Напомним, недавно в Одессе официально презентовали один из 13 трамваев. Это 26-метровый трамвай-великан, состоящий из трех секций. Изготовляют их на заводе в городе Днепр. Для Одессы они были приобретены за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.