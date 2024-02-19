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Церковне свято 19 лютого і в чому сьогодні не можна відмовляти

Церковне свято 19 лютого і в чому сьогодні не можна відмовляти

Сьогодні, 19 лютого, православні християни вшановують пам’ять апостолів від сімдесяти Архипа і Филимона, які постраждали за віру в Ісуса Христа. У народі цей день називають Архипів день, Філя Весняний, Филимон, Федот. Це свято має свої традиції, заборони, прикмети і іменини. Давайте дізнаємося більше про них.

Яке церковне свято 19 лютого за новим і старим стилем

За новим стилем, який використовується в Україні, 19 лютого – день пам’яті апостолів від сімдесяти святих Архипа і Филимона. Ці апостоли були учнями апостола Павла, який хрестив їх і наділив їх даром проповідувати Євангеліє. Архип і Филимон були родичами, можливо, братами або батьком і сином. Вони жили в місті Колосси, де влаштували церкву в своєму будинку. Там вони збирали місцевих християн і навчали їх слову Божому.

За часів імператора Нерона, який жорстоко переслідував християн, Архип і Филимон потрапили в руки язичників. Вони були звинувачені в зневажанні богів і змові проти держави. Архипа жорстоко побили і порізали, а Филимона і його дружину Апфію, яка також була рівноапостольною, закидали камінням. Всі троє померли від своїх ран і були поховані разом. Їхні мощі згодом були перенесені в Константинополь і поставлені в храмі святих апостолів.

За старим стилем, який дотримуються деякі православні церкви, 19 лютого – день пам’яті преподобного Вукола, який жив у IV столітті. Він був учнем святого Василія Великого і служив єпископом в Смірні. Він був відомий своєю мудрістю, добротою і чудотворенням. Він зцілив багатьох хворих і вигнав злі духи. Він також був автором декількох творів на богословські теми. Він помер мирно і був похований в Смірні.

Про що говорять прикмети на 19 лютого

19 лютого – день, коли народ спостерігає за погодою і робить висновки про наступний рік. Ось деякі прикмети, які пов’язані з цим днем:

  • Якщо сонячний день – рік буде врожайний, а якщо хмарний – то неврожайний.
  • Якщо нанесло снігу – трава пізно виросте, а якщо сніг розтане – то рано.
  • Якщо чайка над будинком пролетить – скоро зійде лід на річках і озерах.
  • Якщо день видався зовсім теплий – то погода навесні буде непередбачуваною, а якщо холодний – то стабільною.

Що не можна робити 19 лютого

19 лютого – день, коли треба дотримуватися певних правил і заборон, щоб не розгнівати Бога і святих. Ось що не можна робити в цей день:

  • Важко працювати, особливо на землі. Це може призвести до втрати врожаю або до хвороби.
  • Лінуватися теж не слід. Це може призвести до бідності або до лінощів.
  • Лаятися і думати про погане. Це може призвести до гріха або до нещастя.
  • Стежити за чистотою – будинку, тіла і думок. Це може призвести до благословення або до милосердя.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто попросить. Це може призвести до відвернення удачі або до осуду.

Що можна робити 19 лютого

19 лютого – день, коли треба робити добрі і корисні справи, щоб заслужити милість Божу і святих. Ось що можна робити в цей день:

  • Піти до церкви або помолитися вдома. У святих апостолів просять допомоги у зміцненні віри, поради, як перестати сумніватися, захисту від ворогів і злих людей.
  • Присвятити день клопотам на кухні. У народі вважається, що що більше страв наготуєш, то багатшим буде дім. За старих часів обов’язково пекли коровай і роздавали по шматочку всім домашнім. Це символізувало єдність і достаток.
  • Подати милостиню, нагодувати жебраків або безпритульних тварин.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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