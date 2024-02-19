Магнітні бурі: який прогноз на 19 лютого

Чому виникають магнітні бурі

Нагадаємо, магнітні бурі виникають через електромагнітну активність Сонця. Іноді вона посилюється, з’являються коронарні дірки та викиди коронарної маси – так званий сонячний спалах.

Через такий спалах в навколишній простір потрапляє велика кількість заряджених частинок. Їх підхоплює сонячний вітер і несе в усіх напрямках. Коли заряджені частинки досягають Землі, вони стикаються з магнітним полем нашої планети. Ці процеси і називаються магнітними бурями, які насправді не що інше як реакція магнітного поля Землі на зовнішні чинники.

Магнітні бурі та наше самопочуття

При цьому однозначна відповідь на питання, чи пов’язані магнітні бурі та самопочуття людини, вчені поки що не дають. Хоча більшість фахівців впевнені, що магнітні бурі погано позначаються на самопочутті деяких людей, особливо схильних до будь-яких метеорологічних явищ, тобто метеозалежних.

У дні магнітних бур метеозалежні люди відчувають:

сильний головний біль;

мігрень;

нудоту;

підвищення тиску.

До зазначених симптомів можуть додаватися роздратування, пригнічений настрій, сонливість або, навпаки, безсоння.

Під час сильного головного болю можна випити м’ятний, ромашковий чай або склянку води, прийняти теплий душ і розслабитися.

Уберегти себе від впливу магнітної бурі також допоможуть:

регулярне провітрювання приміщення;

прогулянки на свіжому повітрі;

підтримка водного балансу та дієта.

А головне: у дні магнітних бур не слід зловживати алкоголем, цигарками та енергетичними напоями.