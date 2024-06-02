Церковне і народне свято 2 червня: яка ікона допомагає в перемозі над ворогом

Церковне і народне свято 2 червня: яка ікона допомагає в перемозі над ворогом

“Одеське Життя” розповідає яке церковне свято відзначають сьогодні, 2 червня 2024 року, за новим і старим стилем, у кого іменини, прикмети і традиції цього дня.

2 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують Києво-Братську ікону Божої Матері та святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського. У народі день прозвали Никифор Дубодер.

Києво-Братська ікона Божої Матері

2 червня за новим календарним стилем (14 червня – за старим) – день пам’яті Києво-Братської ікони Божої Матері, святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.

Києво-Братська ікона Божої Матері перебувала в Борисоглібській церкві в місті Вишгороді (Київська область). У 1654 році відбулося чудесне явлення цієї ікони, але 1662-го храм було зруйновано. Ікону і святі мощі вдалося врятувати – святиню пустили Дніпром, а мощі Бориса і Гліба приховали під спудом. Річка винесла образ до берега Подолу в Києві, де її з почестями занесли в Братський монастир. Там вона залишалася довгий час, поки 1919 року монастир не закрили – ікону вважали загубленою.

Пізніше співробітники Національного художнього музею України виявили, що 1926 року список образу (початку XVIII століття) передали в музей на території Києво-Печерської лаври. Зараз цей список перебуває в Національному художньому музеї України.

Святитель Никифор, сповідник, патріарх Константинопольский

Святитель Никифор був родом із Константинополя, жив у другій половині VIII століття. Виховували його в християнській вірі, він вивчав Святе Письмо і читав духовні книги.

Коли до влади прийшов імператор Лев IV, Никифор отримав звання царського радника. Проте продовжував вести суворе і доброчесне життя і ревно захищав шанування ікон. У період царювання наступного імператора – Костянтина VI – скликали Сьомий Вселенський Собор, який засудив іконоборчу єресь. Никифор виступив на Соборі з промовою від імені імператора на захист ікон. Потім він залишив посаду й оселився біля Босфору на самоті, де заснував монастир і сам прийняв чернечий постриг. Незабаром Никифора обрали патріархом Константинопольським. Але наступний імператор, Лев Вірменин, також був іконоборцем – він заслав патріарха на віддалений острів Проконніс у Мармуровому морі, там святитель і помер. Його нетлінні мощі зараз перебувають у соборній церкві Святої Софії в Константинополі.

Церковне свято 2 червня за старим стилем

2 червня за старим календарним стилем згадують мучеників Фалалея, Олександра та Астерія.

Довідка

2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, і дати православних свят із фіксованою датою (неперехідних) змістилися на 13 днів раніше. Однак частина вірян продовжують дотримуватися колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад і монастирів.

Народні традиції, прикмети та заборони 2 червня

У народному календарі 2 червня – свято Никифор Дубодер, Никофорів день. Наші предки в цей час заготовляли дубову кору.

Що не можна робити 2 червня

Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти сварок, сварки, лайки, наклепу, жадібності, заздрості, зневіри.

Народні прикмети цього дня не радять укладати угоди, а також домовлятися про що-небудь на майбутнє – можна втратити велику суму грошей. Також не слід йти на кладовище – є ризик принести із собою звідти негатив.

Що можна робити 2 червня

Вважається, що Богородиця до Бога ближче, ніж інші святі, тому до неї дуже часто звертаються з різними проханнями і за благословенням. Києво-Братській іконі Божої Матері моляться в разі нападу ворогів, просять про захист Батьківщини, дарувати добро і любов. Ікона вважається чудотворною.

2 червня немає прямої заборони на роботу. За народними повір’ями незаміжнім дівчатам цього дня потрібно сплести вінок і носити його цілий день – щоб наречені навколо вилися.

День ангела 2 червня

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна та Юліана.

Іменини за старим календарем відзначають Іван, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Тимофій, Ян та Сюзанна.

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