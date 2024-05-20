Яке церковне свято 20 травня, що надо встигнути до заходу сонця

20 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. У народі день отримав назву Фалалей Огірочник. Розповідаємо про його традиції, прикмети і яке сьогодні свято відзначають у церкві за старим стилем.

За старим календарем 20 травня згадують мученика Акакія і явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.

День пам’яті мучеників Фалалея, Олександра та Астерія

20 травня за новим і старим календарним стилем – день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра та Астерія.

Фалалей жив у III столітті, в місті Егеї. Він був лікарем-безсрібником, який безоплатно допомагав усім стражденним. Фалалей сповідував християнство і за це потрапив у немилість до правителя міста. Коли 18-річного юнака намагалися змусити зректися віри, то він рішуче відмовився. За це йому присудили страшні тортури. Але його кати – Олександр і Астерій – самі увірували в Христа і не чіпали Фалалея. Дізнавшись про це, правитель велів стратити усіх трьох.

Мощі святого Фалалея перебувають у Константинополі, у храмі святого Агафоника, а над його гробницею відбувалося багато чудес зцілення.

Про новий і старий церковні календарі

Після переходу Православної церкви України 2023 року на новий церковний календар дати всіх неперехідних православних свят (із фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. Водночас частина вірян продовжують дотримуватися колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад і монастирів.

Народні прикмети та заборони на 20 травня

У народному календарі 20 травня – свято Фалалей Огірочник, Фалалей Тепловій.

Серед заборон, що сьогодні не можна робити – сваритися, лихословити, пліткувати, відмовляти в допомозі.

Народні прикмети не радять цього дня сваритися – сварка затягнеться надовго, а також позичати гроші – підуть із дому.

Цього дня віряни моляться святому Фалалею про здоров’я, зцілення хворих, гарний урожай, дощ.

Цього дня прийнято займатися городніми клопотами: полоти бур’яни, поливати грядки, висаджувати баклажани, редиску. У народі святого Фалалея в народі вважають покровителем врожаю огірків, а день вважається найбільш підходящим для посадки цього овоча. Згідно з прикметами потрібно встигнути зробити це до заходу сонця і потай від цікавих очей – це гарантує гарний урожай. Раніше ми розповідали, що посадити на городі до кінця травня.

День ангела 20 травня