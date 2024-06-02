Церковный и народный праздник 2 июня: какая икона помогает в победе над врагом

2 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают Киево-Братскую икону Божией Матери и святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В народе день прозвали Никифор Дубодер.

Киево-Братская икона Божией Матери

2 июня по новому календарному стилю (14 июня – по старому) – день памяти Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

Киево-Братская икона Божией Матери находилась в Борисоглебской церкви в городе Вышгороде (Киевская область). В 1654 году произошло чудесное явление этой иконы, но в 1662 году храм был разрушен. Икону и святые мощи удалось спасти — святыню пустили по Днепру, а мощи Бориса и Глеба скрыли под спудом. Река вынесла образ на берег Подола в Киеве, где ее с почестями занесли в Братский монастырь. Там она оставалась долгое время, пока в 1919 году монастырь не закрыли – икону считали потерянной.

Позже сотрудники Национального художественного музея Украины обнаружили, что в 1926 г. список образа (начала XVIII века) передали в музей на территории Киево-Печерской лавры. В настоящее время этот список находится в Национальном художественном музее Украины.

Святитель Никифор, исповедник, патриарх Константинопольский

Святитель Никифор был родом из Константинополя, жил во второй половине VIII века. Воспитывали его в христианской вере, он изучал Священное Писание и читал духовные книги.

Когда к власти пришел правитель Лев IV, Никифор получил звание царского советника. Однако продолжал вести суровую и добродетельную жизнь и ревностно защищал почитание икон. В период царствования следующего императора – Константина VI – созвали Седьмой Вселенский Собор, осудивший иконоборческую ересь. Никифор выступил на Соборе с речью от имени правителя в защиту икон. Затем он покинул пост и поселился у Босфора в одиночестве, где основал монастырь и сам принял монашеский постриг. Вскоре Никифор был избран патриархом Константинопольским. Но следующий император, Лев Армянин, также был иконоборцем – он сослал патриарха на отдаленный остров Проконнис в Мраморном море, там святитель и умер. Его нетленные мощи сейчас находятся в соборной церкви Святой Софии в Константинополе.

Церковный праздник 2 июня по старому стилю

2 июня по старому календарному стилю упоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Справка

2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходных) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Народные традиции, приметы и запреты 2 июня

В народном календаре 2 июня – праздник Никифор Дубодер, Никофоров день. Наши предки в это время заготавливали дубовую кору.

Что нельзя делать 2 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, ссоры, ругательства, клеветы, алчности, зависти, уныния.

Народные приметы в этот день не советуют заключать сделки, а также договариваться о чем-нибудь на будущее – можно потерять большую сумму денег. Также не следует идти на кладбище – есть риск принести с собой оттуда негатив.

Что можно делать 2 июня

Считается, что Богородица к Богу ближе, чем другие святые, поэтому к ней очень часто обращаются с разными просьбами и благословением. Киево-Братской иконе Божией Матери молятся в случае нападения врагов, просят о защите Родины, дарить добро и любовь. Икона считается чудотворной.

2 июня нет прямого запрета на работу. По народным поверьям незамужним девушкам в этот день нужно сплести венок и носить его целый день – чтобы невесты вокруг вились.

День ангела 2 июня

Именины по новому календарю сегодня празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна и Юлиана.

Именины по старому календарю отмечают Иван, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Тимофей, Ян и Сюзанна.