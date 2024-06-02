День 2 червня: які свята і події відзначають сьогодні

Планета щасливих дітей: дводенне свято у Міському саду (фоторепортаж) Літній театр Міського саду на два перших дні червня став Планетою щасливих дітей. Попри війну… Діти з батьками поспішають до Літнього театру, бо це ж свято – Міжнародний день захисту дітей. Так воно зветься давно, а от зараз під час повномасштабної війни немов набирає нового сенсу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Сьогодні, 1 червня – свято у дітей та їхніх батьків Напевно, всім відомо, що цього дня, 1 червня, щороку відзначається Міжнародний день захисту дітей. Але чи багато хто знає, що сьогодні ще й Всесвітній день батьків? Докладніше про ці свята та їхню історію – у матеріалі «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ