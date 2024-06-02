День 2 червня: які свята і події відзначають сьогодні

День 2 червня: які свята і події відзначають сьогодні

“Одеське Життя” розповідає про День працівників місцевої промисловості та інші важливі свята і події 2 червня в Україні. Також сьогодні є нагода підтримати тих, хто бореться з серйозними захворюваннями, такими як рак та розлади харчової поведінки.

Свята і події 2 червня

  • День працівників місцевої промисловості відзначається згідно з Указом Президента України № 726/2002 від 20 серпня 2002 року. Це свято є вдячністю за вагомий внесок працівників у розвиток економіки держави і припадає на першу неділю червня.
  • День меліоратора також відзначається в цей день, підкреслюючи значення меліорації — комплексу заходів, спрямованих на поліпшення земель та оздоровлення природного середовища.
  • Міжнародний день очищення водойм має на меті привернути увагу до проблеми забруднення водойм. За сприятливої погоди, дайвери та активісти займаються очищенням водойм та узбережжя, підіймаючи сміття з дна та прибираючи береги.
  • День працівників водного господарства відзначається згідно з Указом Президента України від 18 березня 2003 року. Вода є джерелом життя, тому раціональне використання водних ресурсів є ключовим завданням для працівників цієї галузі.
  • Міжнародний день людей, які подолали рак, вшановує всіх, хто зіткнувся з цією хворобою, включаючи пацієнтів, їхніх родичів та медичних працівників.
  • Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля та Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки підкреслюють важливість обізнаності та підтримки людей, які страждають від цих захворювань.
  • Нарешті, Всесвітній день боротьби зі шкідниками має на меті підвищити обізнаність про необхідність контролю шкідників для забезпечення здоров’я людей, продовольчої безпеки та захисту довкілля.

Які історичні події стались 2 червня

  • 455 — вандали захопили Рим.
  • 1537 — Папа Римський Павло III спеціальною буллою визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів.
  • 1857 — американець Джеймс Ґіббс запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.
  • 1891 — у правилах футболу запроваджені пенальті.
  • 1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.
  • 1924 — Конгрес США надав громадянство усім американським індіанцям.
  • 1946 — за результатами референдуму в Італії ліквідовано монархію і проголошено створення республіки.
  • 1953 — відбулась коронація королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.
  • 2010 — масове вбивство у графстві Камбрія (Велика Британія) — нападник застрелив 12 людей, поранив 25, після чого наклав на себе руки.

Хто народився 2 червня

  • 1449 — Доменіко Гірландайо, італійський художник.
  • 1740 — Маркіз де Сад, французький письменник, філософ, основоположник садизму.
  • 1743 — Алессандро Каліостро, італійський граф, астролог, містик, авантюрист.
  • 1835 — Пій X, Папа Римський (1903—1914).
  • 1840 — Томас Гарді, англійський письменник та поет.
  • 1841 — Федеріко Дзандоменегі, італійській художник.
  • 1857 — Карл Адольф Г’єллеруп, данський поет та письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1917 року.
  • 1904 — Джонні Вайссмюллер, американський плавець, п’ятиразовий олімпійський чемпіон, актор, виконавець ролі Тарзана.
  • 1919 — Юрій Тимошенко (Тарапунька), український артист.
  • 1922 — Хуан Антоніо Бардем, іспанський кінорежисер та сценарист.
  • 1936 — Володимир Голубничий, український легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1960, 1968) у спортивній ходьбі.
  • 1940 — Костянтин II, останній король Греції (1964—1974).
  • 1977 — Закарі Квінто, американський актор і продюсер.
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Иван Свищ ПРОФІЛЬ
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