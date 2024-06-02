Літо почалося з магнітної бурі: прогноз на 2 червня

Літо почалося з магнітної бурі: прогноз на 2 червня

Через потужний спалах на Сонці, що трапився днями, літо 2024 року видалося неспокійним у геомагнітному плані: червень розпочався із досить сильної магнітної бурі, яка триватиме й сьогодні, у неділю, 2 червня.

Згідно з прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні очікується підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди.

Так що метеозалежним людям та власникам хронічних захворювань варто це врахувати і не піддавати свій організм підвищеним як фізичним, так і емоційним навантаженням і тримати під рукою потрібні медикаменти.

Магнітні бурі: прогноз на червень 2024

Магнітними бурями називають збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я.

Найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А у людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур, здоров’я може погіршитися незначно або такі дні пройдуть зовсім непомітно.

Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, втома, безсоння, проблеми із серцево-судинною системою, погіршення настрою та навіть агресія.

За попередніми прогнозами, магнітні бурі очікуються з 2 по 4, 10 та з 28 по 30 червня:

  • з 2 по 4 червня, 10 червня – слабкі магнітні бурі;
  • 15 та 22 червня – магнітні бурі середньої інтенсивності;
  • 23 червня – сильна магнітна буря;
  • з 28 по 30 червня – слабка магнітна буря.

Але варто нагадати, що Сонце є непостійним і пік його активності може змінюватися.

Як пережити магнітну бурю: поради медиків

Щоб захистити своє здоров’я під час магнітних бур лікарі зазвичай радять:

  • дотримуватися нормального графіка дня;
  • вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин);
  • повноцінно та регулярно харчуватися з додаванням до раціону свіжих овочів та фруктів;
  • пити достатньо води;
  • не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею;
  • частіше бувати на свіжому повітрі та регулярно провітрювати приміщення;
  • зменшити фізичні та психоемоційні навантаження;
  • за необхідності звертатися за допомогою до медиків.
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