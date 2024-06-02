Літо почалося з магнітної бурі: прогноз на 2 червня

Згідно з прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні очікується підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди.

Так що метеозалежним людям та власникам хронічних захворювань варто це врахувати і не піддавати свій організм підвищеним як фізичним, так і емоційним навантаженням і тримати під рукою потрібні медикаменти.

Магнітні бурі: прогноз на червень 2024

Магнітними бурями називають збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я.

Найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А у людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур, здоров’я може погіршитися незначно або такі дні пройдуть зовсім непомітно.

Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, втома, безсоння, проблеми із серцево-судинною системою, погіршення настрою та навіть агресія.

За попередніми прогнозами, магнітні бурі очікуються з 2 по 4, 10 та з 28 по 30 червня:

з 2 по 4 червня, 10 червня – слабкі магнітні бурі;

15 та 22 червня – магнітні бурі середньої інтенсивності;

23 червня – сильна магнітна буря;

з 28 по 30 червня – слабка магнітна буря.

Але варто нагадати, що Сонце є непостійним і пік його активності може змінюватися.

Як пережити магнітну бурю: поради медиків

Щоб захистити своє здоров’я під час магнітних бур лікарі зазвичай радять: