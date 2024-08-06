Гімнаст Ілля Ковтун поповнив “сріблом” медальну скарбничку України

Ілля Ковтун здобув першу у своїй кар’єрі та сьому для України олімпійську медаль на Іграх у Парижі-2024.

Ковтун розпочав виступи у фіналі першим і, незважаючи на невелику похибку під час стрибка, здобув високі 15,500 бала, поступившись китайцю Цзоу Цзіньюань.

Читайте також: Чотири спортсмени Одеської області завершили участь в Олімпійських іграх

Це вже друга Олімпіада для Ковтуна. У 2020 році в Токіо він посів 11 місце в особистому багатоборстві та став сьомим у командних змаганнях.

Нагадаємо, у суботу, 3 серпня, Україна завоювала своє перше “золото” на Олімпіаді-2024 – цю нагороду нашій збірній принесли фехтувальниці Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кровацька та Юлія Бакастова.

А в неділю, 4 серпня, Ярослава Магучіх виборола Україні золоту медаль у стрибках у висоту. Українці вдалося обійти Ніколу Оліслагерс з Австралії за додатковими показниками. Крім того, бронзову медаль у стрибках у висоту завоювала Ірина Геращенко.

На сьогоднішній день у збірної України в активі вже 7 медалей, серед яких 2 – золотих, і 18-те місце в медальному заліку.