Олімпіада-2024: легкоатлетка Ярослава Магучих принесла Україні ще одну золоту медаль

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту. Її співвітчизниця Ірина Геращенко стала «бронзовою» призеркою.
Спортсменки стартували з висоти 186 см, яку Ярослава пропускала. Ірина легко взяла її з першої спроби. Ярослава розпочала свій виступ зі 191 см і легко подолала бар’єр із першого разу, випередивши австралійку Ніколу Оліслагерс. За нею успішно стрибнула Геращенко.
Дніпрянка Ярослава Магучих – багаторазова чемпіонка українських та міжнародних змагань з легкої атлетики. У свої 22 роки українка вже досягла вершини на рівні чемпіонатів світу та Європи та Діамантової ліги.
7 липня 2024 року Магучих побила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, який тримався з 1987 року. На етапі Діамантової ліги у Парижі вона стала першою жінкою в історії, яка стрибнула на висоту 2,10 м.
Крім того, як стало відомо, на Олімпійських іграх у Парижі український легкоатлет Михайло Кохан вийшов у фінал у метанні молота з результатом 79,39 м.
Кохан є бронзовим призером чемпіонату світу-2024, а також йде третім у світовому рейтингу. На попередній Олімпіаді в Токіо Михайло зупинився за крок від «бронзи», ставши четвертим.
А українець Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади-2024 у боксі. У півфіналі український боксер переміг кубинця Арлена Лопеса Кардона роздільним рішенням суддів.
Хижняк вдруге виступить у фіналі Олімпіади у боксі. Там його суперником стане казахстанець Нурбек Оралбай.
Як виступає на Олімпіаді-2024 Україна
Першу нагороду української збірної принесла 29 липня фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола «бронзу».
1 серпня Сергій Куліш виграв «срібло» у стрільбі з гвинтівки із трьох положень на 50 м і приніс Україні другу олімпійську нагороду.
2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішну битву за вихід до півфіналу Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль. 4 серпня спортсмен потрапив у фінальний поєдинок у категорії до 80 кг.
Увечері суботи, 3 серпня, жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях.
Дорогою у фінал Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кровацька та Юлія Бакастова впевнено обійшли суперниць з Італії та Японії. У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагалися проти Республіки Кореї та здобули перемогу з рахунком 45:42.
У неділю, 4 серпня, українець Павло Коростильов вийшов у фінал Олімпійських ігор-2024 зі стрільби з малокаліберного пістолета.
Того ж дня українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула «золото» у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 у Парижі, Ірина Геращенко здобула «бронзу».