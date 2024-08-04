Олімпіада-2024: легкоатлетка Ярослава Магучих принесла Україні ще одну золоту медаль

Спортсменки стартували з висоти 186 см, яку Ярослава пропускала. Ірина легко взяла її з першої спроби. Ярослава розпочала свій виступ зі 191 см і легко подолала бар’єр із першого разу, випередивши австралійку Ніколу Оліслагерс. За нею успішно стрибнула Геращенко.

Дніпрянка Ярослава Магучих – багаторазова чемпіонка українських та міжнародних змагань з легкої атлетики. У свої 22 роки українка вже досягла вершини на рівні чемпіонатів світу та Європи та Діамантової ліги.

7 липня 2024 року Магучих побила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, який тримався з 1987 року. На етапі Діамантової ліги у Парижі вона стала першою жінкою в історії, яка стрибнула на висоту 2,10 м.

Крім того, як стало відомо, на Олімпійських іграх у Парижі український легкоатлет Михайло Кохан вийшов у фінал у метанні молота з результатом 79,39 м.

Кохан є бронзовим призером чемпіонату світу-2024, а також йде третім у світовому рейтингу. На попередній Олімпіаді в Токіо Михайло зупинився за крок від «бронзи», ставши четвертим.

А українець Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади-2024 у боксі. У півфіналі український боксер переміг кубинця Арлена Лопеса Кардона роздільним рішенням суддів.

Хижняк вдруге виступить у фіналі Олімпіади у боксі. Там його суперником стане казахстанець Нурбек Оралбай.

Як виступає на Олімпіаді-2024 Україна

Першу нагороду української збірної принесла 29 липня фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола «бронзу».

1 серпня Сергій Куліш виграв «срібло» у стрільбі з гвинтівки із трьох положень на 50 м і приніс Україні другу олімпійську нагороду.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішну битву за вихід до півфіналу Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль. 4 серпня спортсмен потрапив у фінальний поєдинок у категорії до 80 кг.

Увечері суботи, 3 серпня, жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях.

Дорогою у фінал Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кровацька та Юлія Бакастова впевнено обійшли суперниць з Італії та Японії. У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагалися проти Республіки Кореї та здобули перемогу з рахунком 45:42.

У неділю, 4 серпня, українець Павло Коростильов вийшов у фінал Олімпійських ігор-2024 зі стрільби з малокаліберного пістолета.

Того ж дня українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула «золото» у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 у Парижі, Ірина Геращенко здобула «бронзу».