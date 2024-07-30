Олімпійці Одещини: Ломаченко — батько тренер, син та чемпіон

Дитинство і юність

Василь Ломаченко, відомий на прізвисько Лома, народився на Одещині, у місті Білгороді-Дністровському, взимку 1988 року. Доля чемпіона вирішилась одразу після народження. На його офіційному сайті розказано, що не встигли Васю принести з пологового будинку, як батько вдягнув на спадкоємця боксерські рукавички.

Анатолій Миколайович працював тренером з боксу, тому з самого початку прищеплював сину любов до спорту.

На аматорському рингу Ломаченко почав виступати, будучи учнем дитячої секції, і вперше відчув смак перемоги у шість років. Потім були міські змагання, турніри області та країни, де Василь демонстрував високий рівень.

Перші перемоги та світові змагання

У 16 років Василь виборов золото в Україні. Тоді ж здобув перемогу на чемпіонаті Європи серед кадетів у категорії до 46 кг. Зайнятість на змаганнях та тренуваннях не завадила юнаку здобути вищу освіту, закінчивши Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського.

Попри те, що кар’єра Василя вважалася аматорською, бійця відібрали для участі у літніх Іграх у Пекіні 2008 року, на яких Ломаченко отримав не лише золоту медаль, а й кубок Вела Баркера, яким нагороджують найкращого боксера змагань незалежно від ваги.

Першим місцем ознаменувалися для Василя Ломаченка й Ігри в Лондоні через 4 роки. Провівши останній бій на Олімпіаді-2012, юнак вирішив продовжити кар’єру у напівпрофесійній лізі. Офіційно виступи на аматорському рингу Ломаченко завершив у 2012 році перед підписанням контракту з WSB. Так Василь опинився у напівпрофесійному боксі та тренувався у Михайла Мельника у клубі «Українські отамани».

Дебют Ломаченка відбувся через три місяці, і за наступні пів року хлопець зустрічався на рингу з гідними супротивниками, таких як Семюель Максвелл та Альберт Селімов. Кожен бій закінчувався для Василя перемогою.

У 2013 році Василь Ломаченко підписав контракт із промоушеном Top Rank і незабаром провів дебютний бій із мексиканцем Хосе Раміресом. Достроково перемігши суперника, Василь отримав звання міжнародного чемпіона та почав готуватися до титульного бою з Орландо Салідо, але програв у поєдинку. Пояс залишився за Салідо, проте коли мексиканський боксер перейшов до іншої вагової категорії, Ломаченко зробив другу спробу. Цього разу ворогом виступив Гері Рассел – не менш перспективний боєць. Після запеклої сутички українець отримав довгоочікуваний титул, ставши першим за 39 років спортсменом, якому вдалося це зробити у третьому професійному бою.

Загалом у кар’єрі аккерманця чимало рекордів. Так, у 2016 році, здобувши перемогу у поєдинку з Романом Мартінесом, боксер виявився першим, хто отримав звання чемпіона світу у двох вагових категоріях за сім боїв. Рекордним для Василя тоді став і гонорар – 850 тисяч доларів.

Тріумфи та поразки на рингу

У 2017-му спортсмен вчетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі, бився з Гільєрмо Рігондо. Наступного року Василь перейшов до легкої категорії.

Найбільше глядачам запам’ятався бій з Ентоні Кроллою у квітні 2019 року, в якому визначився чемпіон за версіями WBO, WBA та The Ring. Перші два раунди Василь майже не показав результату, але у третьому завдав опоненту безліч ударів, після чого рефері зарахував так званий стоячий нокдаун. У четвертій частині бою, не давши противнику схаменутися, Ломаченко в першу ж хвилину відправив Кроллу в нокаут.

На початку вересня 2019-го на нашого Василя знов чекав бій за звання чемпіона за версіями WBC, WBA і WBO, цього разу противником виступав представник Великої Британії Люк Кемпбелл. У нокдаун суперник вирушив у 11-му раунді, але не здався, насилу дочекавшись гонга. Попри зусилля Люка, одноголосним суддівським рішенням Ломаченка визнали чемпіоном світу у вазі до 61,2 кг.

Але в жовтні 2020 року успіх відвернувся від знаменитості. Змагаючись за звання абсолютного чемпіона, Василь зазнав поразки від американця Теофімо Лопеса. Суддівське рішення залишило питання, оскільки низка експертів вирішила, що бій закінчився нічиєю.

У червні 2021 року відбувся перший після програшу Лопесу бій знаменитості. Боксер переміг японця Масаєсі Накатані.

У травні 2023 року Ломаченко бився із Девіном Хейні. Боксери розіграли титул абсолютного чемпіона у легкій вазі. Попри те, що обидва спортсмени показали майстерність і бій йшов приблизно на рівних, рішенням суддів перемогу присудили американцю. Не лише шанувальники українського боксера, а й багато глядачів поєдинку вважали такий результат несправедливим. Опонент Василя після турніру заявив, що вважає його одним із найсильніших суперників.

12 травня 2024 року в австралійському Перті відбувся бій Ломаченка та австралійця Джорджа Камбососа за титул IBF у легкій вазі. Василь упродовж десяти раундів домінував над супротивником, а в 11-му достроково переміг.

Особисте життя

Ломаченко має дружину Олену, яка підтримує чоловіка в кожному бою. За чутками, закохані познайомилися у дитинстві у спортзалі, де обоє займалися на батуті. Згодом юнацькі почуття переросли у шлюб. У сім’ї народилося двоє дітей: донька Вікторія та син Анатолій.

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