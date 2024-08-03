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Українські фехтувальниці вибороли перше «золото» на Олімпіаді-2024

Українські фехтувальниці вибороли перше «золото» на Олімпіаді-2024

Сьогодні, у суботу, 3 серпня, Україна здобула своє перше «золото» на Олімпіаді-2024 – цю нагороду нашій збірній принесли фехтувальники Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кривацька та Юлія Бакастова.

За повідомленням НОК України, українські спортсменки перемогли збірну Південної Кореї у командних змаганнях з фехтування на шаблях із рахунком 45:42.

Бій відкрила та завершила Ольга Харлан.

Це перша золота медаль України на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Раніше цього ж дня українська збірна здолала Японію з рахунком 45:32.

Нагадаємо, 29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула свою п’яту за кар’єру і першу цього року олімпійську медаль – їй дісталася «бронза» за результатами напруженого поєдинку з кореянкою Чхве Се Бін.

Зазначимо, що до сьогодні українки оскаржували перемогу у командній жіночій шаблі у 2008 році. І тоді ж Ольга Харлан здобула своє перше «золото».

Читайте також: Стрілок Сергій Куліш завоював Україні другу медаль на Олімпіаді-2024.

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