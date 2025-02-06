Потери на войне
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Про це повідомили в Біляївській міській раді.

«Станіслав до останнього подиху залишився відданим Військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув у бою за Україну, її волю та незалежність 25 лютого 2024 року», – ідеться в повідомленні.

Станіслав Луковець

Поховають Станіслава Вікторовича Луковця в Біляївці, на Алеї Слави, 8 лютого.

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